Уралмаш остался без тепла и горячей воды

7 Нояб. 23:18 2018-11-07T23:19:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в среду, 7 ноября, больше сотни домов в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге остались без централизованного отопления и горячей воды из-за крупной коммунальной аварии.

- У нас на Бульваре Культуры есть тепло, но мне позвонили знакомые, они живут на улице Ильича, и сказали, что вечером одновременно пропали горячая вода и отопление, - рассказывает житель Уралмаша Георгий.

В городской диспетчерской корреспонденту «Комсомолки» заявили, что причиной массового отключения стала авария на тепломагистрали, диаметром 700 миллиметров, на улице Индустрии.

- Повреждена тепломагистраль, ведутся ремонтные работы, - заявил диспетчер.

В результате отключение коснулось жителей домов в районе улиц Космонавтов – Новаторов – Бакинских Комиссаров – Стахановская – 40-летия Октября – Победы – Ильича.

Завтра днем ремонтные службы обещают вернуть тепло в жилые дома. Отметим, что сегодня в Екатеринбурге ночью +1 градус, однако уже завтра в город придет похолодание.