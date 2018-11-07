2018-11-07T23:19:56+03:00
Недвижимость

Уралмаш остался без тепла и горячей воды

На коммунальных сетях крупная авария
Лев Истомин
Поделиться:
Аварию устранят завтра днемАварию устранят завтра днемФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вечером в среду, 7 ноября, больше сотни домов в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге остались без централизованного отопления и горячей воды из-за крупной коммунальной аварии.

- У нас на Бульваре Культуры есть тепло, но мне позвонили знакомые, они живут на улице Ильича, и сказали, что вечером одновременно пропали горячая вода и отопление, - рассказывает житель Уралмаша Георгий.

В городской диспетчерской корреспонденту «Комсомолки» заявили, что причиной массового отключения стала авария на тепломагистрали, диаметром 700 миллиметров, на улице Индустрии.

- Повреждена тепломагистраль, ведутся ремонтные работы, - заявил диспетчер.

В результате отключение коснулось жителей домов в районе улиц Космонавтов – Новаторов – Бакинских Комиссаров – Стахановская – 40-летия Октября – Победы – Ильича.

Завтра днем ремонтные службы обещают вернуть тепло в жилые дома. Отметим, что сегодня в Екатеринбурге ночью +1 градус, однако уже завтра в город придет похолодание.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кто должен ставить приборы учета тепла, и в какие сроки
На радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург» (92.3 FM) прошел «Марафон ЖКХ». Эксперты рассказали, как поменять управляющую компанию, можно ли экономить на приборах учета тепла, а также поговорили о качестве воды
Замглавы Минстроя Андрей Чибис: О тарифах на ЖКХ, капремонте и экономии на тепле
Как тратятся деньги, которые мы отчисляем на капремонт? Что грозит недобросовестным управляющим компаниям? И можно ли снизить тарифы на коммунальные услуги? Об этом и многом другом в интервью «КП» рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ
Новости 24
Ради эстафеты огня Универсиады-2019 в центре Екатеринбурга 17 ноября запретят продавать алкоголь
Жителя Каменска-Уральского, убившего своего бывшего одноклассника, лишили свободы на 8 лет
Екатеринбуржцам предлагают разработать уникальную концепцию развития парка Маяковского
На Урале посадили мошенницу, которая под предлогом займов украла у друзей 27 миллионов рублей
Свердловский Арбитражный суд запретил "Спецавтобазе" заключать новые контракты на вывоз мусора
В «Кольцово» из Китая прилетел пассажир с багажом из 95 килограммов макарон
Появилось видео пожара на заводе «Вектор» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге произошел пожар на заводе "Вектор"
Таможенники поймали китайца, который пытался провезти в Екатеринбург 4 чемодана макарон
В Екатеринбурге замначальника МВД претендует на пост председателя Счетной палаты
На Урале инспекторы проверили 26 тысяч пассажирских автобусов: есть проблемы
Боец Иван Штырков в новом ролике о Шарташском лесопарке научил гопников любить спорт
Воспитание патриотизма: ветераны свердловского МВД вручили молодым уральцам паспорта
Свердловская прокуратура проверит расходование бюджета в Департаменте Ольги Глацких
Когда работодатель может самостоятельно снизить зарплату?
В Екатеринбурге вспыльчивый таксист заплатит за два разбитых iPhone пассажирки
Не работает светофор: в Пионерском районе Екатеринбурге образовалась гигантская пробка
В Екатеринбурге оштрафован магазин, в котором звучали иностранные песни
Житель Ревды за пьяную езду получил восемь месяцев колонии
Люди лишились жилья: в Березовском сгорел четырехквартирный дом
Квартирный вопрос: Мошенники из Екатеринбурга обманули россиян на 12 миллионов рублей
В Екатеринбурге трое подростков украли сиреневую «девятку»
В Екатеринбурге к 2022 году снесут все киоски
В Серове уволили декоратора, который сумел сделать для спектакля сундук без клея и шурупов
Из уральской столицы за три дня вывезли 1600 тонн снега