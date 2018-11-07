2018-11-07T18:13:15+03:00
Экономика

Сжиженный углеводородный газ: безопасность, экономия, комфорт

По сравнению с бензином стоимость СУГ ниже примерно на 30–50%
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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В выхлопах газовых моторов содержится в 2–3 раза меньше оксида углерода (CO) и в 1,2 раза меньше окиси азота. При этом по сравнению с бензином стоимость СУГ ниже примерно на 30–50%.Фото: предоставлено компаниейВ выхлопах газовых моторов содержится в 2–3 раза меньше оксида углерода (CO) и в 1,2 раза меньше окиси азота. При этом по сравнению с бензином стоимость СУГ ниже примерно на 30–50%.Фото: предоставлено компанией
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Зима еще не пришла, но за окном уже «минус», а это значит, что пора думать о том, как перезимовать в тепле и комфорте. Для отопления домов, а так же в качестве автомобильного топлива могут быть использованы чистые газы или специальные смеси. На сегодняшний день обычному потребителю доступно множество разновидностей сжиженного газа, которые в основном формируются из различного соотношения пропана и бутана. Соотношение газов влияет на эксплуатационные свойства смеси. Например, зимой используется большее количество пропана, а летом бутана.

Транспортировка СУГ

Сегодня основную долю сжиженных газов составляют углеводородные смеси на основе пропан-бутана. Транспортировка сжиженного газа требует наличия специального транспорта, но в Екатеринбурге такой проблемы нет. Компания ООО «Легион-ГАЗ» осуществляет доставку собственными автоцистернами с развозом по объектам. Кстати, «Легион-ГАЗ» - одно из крупнейших предприятий на рынке Свердловской области в сфере обеспечения предприятий и населения сжиженным углеводородным газом, а ее поставщики – крупные предприятия. Например, «Газпромпереработка», филиал «СибурТюменьГаз»-«Няганьгазпереработка».

Безопасность

Широкое использование сжиженного природного газа в России началось в 60-е годы 20-го века вместе с резким ростом нефтедобычи. И уже с того времени потребители знают, что бытовые баллоны служат в течение 20-ти лет, и периодически – раз в 5 лет – должны освидетельствоваться. Автомобильные баллоны освидетельствуются чаще – раз в 2 года. Говоря об этих периодах, нужно помнить, что это не просто цифры, это – залог вашей безопасности, в том числе на дорогах.

Внимание!!! Заправка бытовых газовых баллонов на АГЗС, запрещена.

Наполнение баллонов производится только на весовых специализированных установках.

Компания ООО «Легион-ГАЗ» реализует газ в бытовых баллонах, осуществляет обмен, ремонт и освидетельствование. Эти услуги особенно актуальны для садоводов, рыбаков, охотников, строителей, потому что ремонт кровли, например, требует дополнительного тепла. Особенного в холодное время года. Компания также предлагает потребителям широкую сеть газозаправочных комплексов, мастерские по обслуживанию и ремонту автомобильного газового оборудования.

«Легион-ГАЗ» - генеральный партнер фотоконкурса «Красавицы в погонах!». Проголосовать за самую красивую и обаятельную можно здесь.

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