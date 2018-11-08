В Каменске-Уральском мужчину, убившего своего бывшего одноклассника лишили свободы на 8 лет
В Каменске-Уральском на скамье подсудимых оказался 35-летний мужчина, обвинявшийся в убийстве. Преступление он совершил 30 января прошлого года, когда выпивал со своим бывшим одноклассником.
- На почве возникшего конфликта злоумышленник, вооружившись металлическим прутом, причинил своему знакомому несколько ударов по голове, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Через некоторое время подсудимый сокрыл тело убитого мужчины в заброшенном здании, недалеко от места убийства.
Родственники убитого вскоре сообщили о его пропаже. Найти его тело следователям удалось лишь в апреле этого года. Проверив, кому убитый звонил незадолго до своей смерти, сыщики вышли на убийцу. Мужчину признали виновным и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.