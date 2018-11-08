2018-11-07T18:13:15+03:00
Происшествия

В Каменске-Уральском мужчину, убившего своего бывшего одноклассника лишили свободы на 8 лет

Сыщики вычислили его, когда стали проверять, кому последнему звонил убитый
Данил СВЕЧКОВ
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Убийство произошло в январе 2017-го, но найти тело следователям удалось лишь в апреле 2018-го.Убийство произошло в январе 2017-го, но найти тело следователям удалось лишь в апреле 2018-го.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменске-Уральском на скамье подсудимых оказался 35-летний мужчина, обвинявшийся в убийстве. Преступление он совершил 30 января прошлого года, когда выпивал со своим бывшим одноклассником.

- На почве возникшего конфликта злоумышленник, вооружившись металлическим прутом, причинил своему знакомому несколько ударов по голове, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Через некоторое время подсудимый сокрыл тело убитого мужчины в заброшенном здании, недалеко от места убийства.

Родственники убитого вскоре сообщили о его пропаже. Найти его тело следователям удалось лишь в апреле этого года. Проверив, кому убитый звонил незадолго до своей смерти, сыщики вышли на убийцу. Мужчину признали виновным и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

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