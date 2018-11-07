ВТБ профинансирует ООО «ЭнергоТехСервис» на сумму 2 миллиарда рублей
ВТБ в Тюменской области установил кредитно-документарный лимит в размере 2 миллиарда рублей компании «ЭнергоТехСервис», одной из ведущих российских энергетических компаний со специализацией в области распределенной энергетики.
В рамках лимита банк заключил с предприятием кредитное соглашение на сумму 200 миллионов рублей сроком на два года. Заемные средства предоставляются для финансирования текущей деятельности компании.
Руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко отметил:
- Взаимодействие с компаниями энергетического сектора – одно из важных направлений деятельности ВТБ. Надеюсь, что расширение взаимовыгодного сотрудничества между банком и ООО «ЭнергоТехСервис» будет способствовать дальнейшему росту и развитию предприятия.
Александр Свергин, ди ректор ООО «ЭнергоТехСервис», прокомментировал:
- Мы нацелены на дальнейшее конструктивное сотрудничество с ВТБ, поскольку уверены в том, что всегда получим комфортные для нашего бизнеса условия.