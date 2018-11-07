ВТБ профинансирует ООО «ЭнергоТехСервис» на сумму 2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:10 2018-11-07T15:10:01+03:00

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ВТБ в Тюменской области установил кредитно-документарный лимит в размере 2 миллиарда рублей компании «ЭнергоТехСервис», одной из ведущих российских энергетических компаний со специализацией в области распределенной энергетики.

В рамках лимита банк заключил с предприятием кредитное соглашение на сумму 200 миллионов рублей сроком на два года. Заемные средства предоставляются для финансирования текущей деятельности компании.

Руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко отметил:

- Взаимодействие с компаниями энергетического сектора – одно из важных направлений деятельности ВТБ. Надеюсь, что расширение взаимовыгодного сотрудничества между банком и ООО «ЭнергоТехСервис» будет способствовать дальнейшему росту и развитию предприятия.

Александр Свергин, ди ректор ООО «ЭнергоТехСервис», прокомментировал:

- Мы нацелены на дальнейшее конструктивное сотрудничество с ВТБ, поскольку уверены в том, что всегда получим комфортные для нашего бизнеса условия.