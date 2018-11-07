2018-11-07T15:03:22+03:00
Экономика

Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья

Компания победила в конкурсе
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
Изменить размер текста:

Компания ВТБ Страхование стала победителем конкурса в номинации «Лучшее коробочное решение для защиты здоровья», который проводился Агентством страховых новостей в рамках ежегодного форума «Страховой бизнес в эпоху перемен».

Победителем признан страховой полис «Управляй здоровьем», который предназначен для защиты на случай диагностирования онкологических и других серьезных заболеваний.

Страховая защита включает полную организацию лечения: перепроверку диагноза, подбор клиники и врача в соответствии с конкретным видом заболевания, разработку плана лечения, оплату медицинских услуг на сумму до 7 миллионов рублей, а также единовременные выплаты до 300 тысяч рублей в зависимости от выбранного варианта программы. Полисы онкострахования доступны для людей в возрасте до 75 лет.

- Уникальность нашего полиса «Управляй здоровьем» заключается в его комплексности. Он предусматривает не только выплаты и покрытие расходов на лечение, но и полную его организацию, включая проведение расширенных консилиумов по каждому случаю, разработку плана и контроль его исполнения. Также полис включает сопровождение клиентов на всех этапах лечения, юридическую и психологическую поддержку, - комментирует первый заместитель генерального ди ректора компании ВТБ Страхование Олег Меркулов. – Несмотря на сложность и глубину продукта, для клиента он максимально прост и понятен: чтобы приобрести его, не нужно заполнять анкеты, проходить медосмотры и собирать документы. В случае выявления заболевания все заботы о лечении возьмет на себя наша компания.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Урале посадили мошенницу, которая под предлогом займов украла у друзей 27 миллионов рублей
Свердловский Арбитражный суд запретил "Спецавтобазе" заключать новые контракты на вывоз мусора
В «Кольцово» из Китая прилетел пассажир с багажом из 95 килограммов макарон
Появилось видео пожара на заводе «Вектор» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге произошел пожар на заводе "Вектор"
Таможенники поймали китайца, который пытался провезти в Екатеринбург 4 чемодана макарон
В Екатеринбурге замначальника МВД претендует на пост председателя Счетной палаты
На Урале инспекторы проверили 26 тысяч пассажирских автобусов: есть проблемы
Боец Иван Штырков в новом ролике о Шарташском лесопарке научил гопников любить спорт
Воспитание патриотизма: ветераны свердловского МВД вручили молодым уральцам паспорта
Свердловская прокуратура проверит расходование бюджета в Департаменте Ольги Глацких
Когда работодатель может самостоятельно снизить зарплату?
В Екатеринбурге вспыльчивый таксист заплатит за два разбитых iPhone пассажирки
Не работает светофор: в Пионерском районе Екатеринбурге образовалась гигантская пробка
В Екатеринбурге оштрафован магазин, в котором звучали иностранные песни
Житель Ревды за пьяную езду получил восемь месяцев колонии
Люди лишились жилья: в Березовском сгорел четырехквартирный дом
Квартирный вопрос: Мошенники из Екатеринбурга обманули россиян на 12 миллионов рублей
В Екатеринбурге трое подростков украли сиреневую «девятку»
В Екатеринбурге к 2022 году снесут все киоски
В Серове уволили декоратора, который сумел сделать для спектакля сундук без клея и шурупов
Из уральской столицы за три дня вывезли 1600 тонн снега