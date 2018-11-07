2018-11-07T14:59:57+03:00
Экономика

ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными

Банк потратил больше 600 миллиардов рублей
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
Изменить размер текста:

С начала 2018 года ВТБ выдал свыше 1 миллиона кредитов наличными на общую сумму около 600 миллиардов рублей. Объем выдачи более чем на 40% превышает показатель за аналогичный период 2017 года. Портфель кредитов наличными ВТБ с начала года увеличился на 17%, превысив 1,078 триллиона рублей.

На сегодняшний день более 3 миллиона клиентов ВТБ пользуются потребительскими кредитами. Чаще всего займы оформляются на рефинансирование, ремонт и организацию путешествий в сезон отпусков.

Ежедневно ВТБ выдает более 4 тысячи кредитных карт. Рост среднего лимита по ним составил 23% и достиг 73 тысяч рублей.

- Кредиты наличными по-прежнему остаются одним из драйверов роста всего розничного рынка. ВТБ с начала года трижды улучшал условия по своим программам. В результате ставки по кредитам наличными уменьшились в среднем на 5 п.п., - прокомментировал Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.

В настоящее время в случае подключения страховки кредит на сумму 500 тысяч рублей и более доступен клиентам ВТБ по ставке 10,9% годовых, менее 500 тысяч – 11,7%. Банк также облегчил доступ к кредитам для заемщиков с невысоким уровнем дохода, обеспечил возможность оформления займа по одному документу без дополнительных справок и увеличил срок кредитования до семи лет.

ВТБ предлагает оформление кредитной карты по фиксированной ставке для массовой розницы в размере 26%, для пользователей сегмента «Привилегия» - 18%.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Урале посадили мошенницу, которая под предлогом займов украла у друзей 27 миллионов рублей
Свердловский Арбитражный суд запретил "Спецавтобазе" заключать новые контракты на вывоз мусора
В «Кольцово» из Китая прилетел пассажир с багажом из 95 килограммов макарон
Появилось видео пожара на заводе «Вектор» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге произошел пожар на заводе "Вектор"
Таможенники поймали китайца, который пытался провезти в Екатеринбург 4 чемодана макарон
В Екатеринбурге замначальника МВД претендует на пост председателя Счетной палаты
На Урале инспекторы проверили 26 тысяч пассажирских автобусов: есть проблемы
Боец Иван Штырков в новом ролике о Шарташском лесопарке научил гопников любить спорт
Воспитание патриотизма: ветераны свердловского МВД вручили молодым уральцам паспорта
Свердловская прокуратура проверит расходование бюджета в Департаменте Ольги Глацких
Когда работодатель может самостоятельно снизить зарплату?
В Екатеринбурге вспыльчивый таксист заплатит за два разбитых iPhone пассажирки
Не работает светофор: в Пионерском районе Екатеринбурге образовалась гигантская пробка
В Екатеринбурге оштрафован магазин, в котором звучали иностранные песни
Житель Ревды за пьяную езду получил восемь месяцев колонии
Люди лишились жилья: в Березовском сгорел четырехквартирный дом
Квартирный вопрос: Мошенники из Екатеринбурга обманули россиян на 12 миллионов рублей
В Екатеринбурге трое подростков украли сиреневую «девятку»
В Екатеринбурге к 2022 году снесут все киоски
В Серове уволили декоратора, который сумел сделать для спектакля сундук без клея и шурупов
Из уральской столицы за три дня вывезли 1600 тонн снега