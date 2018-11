Певица Монеточка записала клип с группой Би-2

Уральская певица Монеточка, ставшая знаменитой на всю Россию (Елизавета Гырдымова, - Прим.Ред.) выпустила новый клип вместе с группой Би-2. Композиция называется «Нити ДНК». Этот клип сделан в рамках проекта «Куртки Кобейна», в котором Би-2 выступает со сторонними исполнителями.

– Для меня «Би-2» это группа легенда, которой я давно восхищаюсь. Я равняюсь на них во многом. – приводят слова Монеточки в пресс-службе проекта. – Записать вместе с Шурой песню было для меня супер-интересно.

Сам Шура из Би-2 отметил, что песню сочинил его друг Олег Чехов и когда ее услышал Лева, вокалист группы, то он сразу предложил пригласить Монеточку. В клипе самой Монеточки и Шуры не видно – только их оцифрованные копии, которые ходят по оцифрованной копии Москвы.

