2018-11-07T15:20:24+03:00
Общество

Певица Монеточка записала клип с группой Би-2

Правда, сама она в нем почти не появляется - только ее оцифрованная версия
Данил СВЕЧКОВ
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Композиция называется «Нити ДНК» Фото: youtube.comКомпозиция называется «Нити ДНК» Фото: youtube.com
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Уральская певица Монеточка, ставшая знаменитой на всю Россию (Елизавета Гырдымова, - Прим.Ред.) выпустила новый клип вместе с группой Би-2. Композиция называется «Нити ДНК». Этот клип сделан в рамках проекта «Куртки Кобейна», в котором Би-2 выступает со сторонними исполнителями.

– Для меня «Би-2» это группа легенда, которой я давно восхищаюсь. Я равняюсь на них во многом. – приводят слова Монеточки в пресс-службе проекта. – Записать вместе с Шурой песню было для меня супер-интересно.

Сам Шура из Би-2 отметил, что песню сочинил его друг Олег Чехов и когда ее услышал Лева, вокалист группы, то он сразу предложил пригласить Монеточку. В клипе самой Монеточки и Шуры не видно – только их оцифрованные копии, которые ходят по оцифрованной копии Москвы.

Куртки Кобейна Нити ДНК [Монеточка, Би-2].Куртки Кобейна. Superband. https://vk.com/kkband Монеточка https://vk.com/lisamonetka https://instagram.com/monetochkaliska Би-2 https://vk.com/b2band https://instagram.com/b2band Автор музыки и слов: Олег Чехов Би-2 production, 2018 Запись @ Параметрика, лето 2018 Звукорежиссёры: Юровский, Большаков Сведение @ North London Studio by Adrian Bushby, сентябрь 2018 Мастеринг @ LA by Brian "Big Bass" Gardner, сентябрь 2018 Production: BroPro A film by Tigor Shmelev Director of CG Animation: Kirill Khachaturov Producer: Nastya Zotova 3D Modeling: Sergey Lyubich 3D Modeling & Animation: Misha Ershov Motion design: Tatiana Egoshina Style: Anya Chistova, Natasha Sych MakeUp: Karolona Traktina, Nastya Pak Art Direction and Design: Mishka Luganski Motion design: Alex Rubischev

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