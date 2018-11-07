ЕВРАЗ НТМК удостоен диплома за экологическую деятельность

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-07T14:52:36+03:00

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ЕВРАЗ НТМК победил в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России - 2018» в номинации «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие». Комбинат отметили за работу по снижению нагрузки на окружающую среду.

В 2018 году ЕВРАЗ НТМК ввел в эксплуатацию новую доменную печь № 7 с мощной системой аспирации. Над каждым выпуском чугуна установлены верхние улавливающие зонты. Отходящие газы проходят очистку в 5 888 рукавных фильтрах, что снижает их остаточную запыленность в 2,5 раза.

В конвертерном цехе комбината продолжается техническое перевооружение аспирационных систем миксерного отделения.

- Летом экологи комбината впервые провели зарыбление водоемов Нижнего Тагила. В Леневское водохранилище и Нижнетагильский пруд они выпустили пять тысяч мальков белого амура, - рассказали в пресс-службе холдинга.

Экологический конкурс «Лидер природоохранной деятельности России» проводится ежегодно по инициативе международного форума «Мировой опыт и экономика России». В состав жюри конкурса входят представители федеральных министерств, профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы ФС РФ, руководители общественных организаций, известные ученые и ректоры вузов.