В Екатеринбурге горит завод радиоэлектроники «Вектор»
Почти в центре Екатеринбурга загорелся крупный завод «Вектор», что на Малышева, 126. Черный дым поднимался над зданием. По предварительной информации, эвакуации на предприятии не проводилось.
В Екатеринбурге горит завод «Вектор».Видео: «Комсомольская правда»Данил СВЕЧКОВ
- Примерное в 15.00 дым перестал идти, видимо огонь потушили, - рассказывают очевидцы. - Дым поднимался с крыши главного здания. Скорее всего там кровля задымилась.
На самом предприятии пока не прокомментировали случившееся. Сотрудники, лишь отметили, что действительно видели в окно, как к их зданию подъезжали пожарные машины, но о том, что что-то горело, они не слышали.
- Сообщение о пожаре поступило в 14.43, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники, 48 человек. Открытое горение ликвидировано в 15.25. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет.
В Екатеринбурге горит завод «Вектор».Видео: «Комсомольская правда»Данил СВЕЧКОВ