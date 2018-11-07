Следователи проверяют уральскую чиновницу, заявившую, что государство ничего не должно молодежи

СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-07T13:52:21+03:00

Они хотят выяснить, почему возглавляемый ею департамент проводил образовательные смены для подростков в отеле премиум-класса, а не в «пионерском» лагере

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Похоже, неосторожное высказывание о том, что государство ничего не должно молодежи, для Ольги Глацких не обойдется одним лишь народным порицанием и отстранением от работы. После шумихи в прессе Следственный комитет России решил изучить, как Ольга Глацких, будучи директором департамента молодежной политики региона, тратила бюджетные деньги, выделенные на поддержку одаренной молодежи. Якобы в 2018 году одна из структур, возглавляемая уральской чиновницей получила 131 миллион рублей.

– Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков, – сообщают в Следственном управлении СКР по Свердловской области. – Как минимум три смены – весной, в августе и в октябре – проходили в текущем году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона.

Ольга Глацких известна также тем, что в 2004 году на Олимпийских играх в Афинах взяла золото в групповых упражнениях по гимнастике.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе проверки следователи хотят получить ответ на вопрос, почему мероприятия с молодежью надо было проводить в отеле премиум-класса, а не на природе, не в «пионерских» лагерях. Тем более, что занятия вели обычные учителя. Проверят следователи и другие мероприятия Департамента молодежной политики, которые якобы проходили в нем в 2017 году – совещания и семинар. Занимается проверкой отдел по расследованию особо важных дел.

– Будет устанавливаться правомерность и эффективность использования бюджетных средств, выделявшихся на реализацию программ, ответственным исполнителем по которым являлся Департамент молодежной политики Свердловской области, – добавили в ведомстве.

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