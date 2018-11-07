Вину не признал: Фитнес-тренер, обвиняемый в педофилии, выступил с последним словом

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-07T14:05:13+03:00

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Сегодня в Верх-Исетском суде Екатеринбурга прошли прения сторон по делу фитнес-тренера Алексея Сушко, которого обвиняют в педофилии.

Мужчина находится в СИЗО с ноября прошлого года, когда его задержали после того, как он посидел холле фитнес-клуба на одном диване с 7-летней девочкой. Ребенок заявил родителям, что видел «как дядя себя трогает».

Начало заседания было назначено на 15 часов, но Алексея доставили в здание суда с опозданием. Также сегодня председатель суда запретил представителям прессы снимать фото и видео даже в коридорах.

Близкие Алексея уверены в его невиновности. Фото: соцсети

Следователи уверены, что Алексей умышленно мастурбировал в присутствии ребенка, демонстрируя свои гениталии. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения, вероятно, именно они сыграли ключевую роль в позиции следствия.

Тот самый момент в холле фитнес-центра. Фото: скриншот с записи камер видеонаблюдения

Прокурор запросил для Алексея наказание в виде 12,5 лет колонии строгого режима. У тренера есть жена и маленький сын.

В своем последнем слове Алексей не признал вину, заявив, что он не совершал никаких противоправных действий, в которых его обвиняет прокурор.

Мужчина ведёт себя очень достойно и спокойно, как настоящий спортсмен. В суде представили два тома его характеристик, из которых стало известно, что ранее мужчина не был судим.

Ранее сообщалось, что у следователей есть еще одна видеозапись преступления, в котором обвиняют Сушко. Но, по словам адвоката обвиняемого, никакой другой записи на самом деле не существует.

- Вся страна понимает, что это абсурд, - рассказывала «КП-Екатеринбург» жена Алексея Ольга. – Прокурор ведет себя так, будто ей позволено ломать жизни людей. Позиция следствия ничем не обоснована! Экспертиза не нашла на вещах моего мужа ни крови, ни спермы.

Сегодня Алексей выступил с последним словом. Оглашение приговора назначено на 8 ноября. Если приговор будет обвинительным, то защита тренера его обжалует. Сам Алексей заявил, что готов к любому исходу дела и просит близких не переживать.

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