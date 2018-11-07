2018-11-07T13:52:21+03:00
Общество

Свердловская прокуратура признала снос дома возле филармонии законным

Ведомство не нашло ни единого нарушения ни в действиях Администрации города, ни самой филармонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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теперь жильцы пятиэтажки намерены обратиться в генпрокуратуру РФтеперь жильцы пятиэтажки намерены обратиться в генпрокуратуру РФФото: Олег Галимов
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Житльцы многострадальной пятиэтажки в центре Екатеринбурга на Карла Либкнехта, 40 получили ответ от свердловской прокуратуры. Люди просили надзорный орган проверить законность действий филармонии.

По собственному признанию, соседи надеялись, что в ведомстве им помогут отстоять жилой дом, но прокуратура признала возможный снос абсолютно легальным.

- Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено. В ходе надзорных мероприятий, нарушений действующего законодательства при провединии общественных обсуждений документации по планировке территории не выявлено, - говорится в ответе прокуратуры.

При этом в документе уточняется, что проекты планировки и межевания не утверждены, а решение о сносе дома на Карла Либкнехта, 40 не принято.

- Вот такой ответ мы получили из прокуратуры. Теперь мы точно знаем кто хочет лишить нас собственности, - прокомментировал один из собственников Иван Светлаков.

Следующей инстанцией, куда намерены обратиться жильцы пятиэтажки, будет генеральная прокуратура РФ.

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