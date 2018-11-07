Где в Екатеринбурге написать «Географический диктант»

СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-07T10:44:26+03:00

«Комсомолка» узнала, на каких площадках проверить знание географии, как подготовиться и будут ли победители

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Про акцию «Тотальный диктант» знают многие. Более десяти лет люди в определенное время независимо от возраста садятся за парты и пишут диктант, как в школе. Только без оценок. Делается это для того, чтобы участники могли проверить, насколько хорошо они знают русский язык. По аналогии с «Тотальным диктантом» Русское географическое общество сделало географический диктант. В этом году он пройдет уже в четвертый раз. А написать его можно будет 11 ноября в 12:00.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

У «Географического диктанта» есть официальный сайт dictant.rgo.ru. На него нужно зайти, чтобы зарегистрироваться на площадке. В разделе «География диктанта» выбирайте ближайшую площадку на карте, жмите на ссылку «Перейти на страницу площадки». Там вы узнаете условия участия и регистрации, контакты организаторов и количество свободных мест. На некоторые площадки лучше приходить с документами - паспортом или студенческим билетом. Иначе не пустят.

За ошибки в диктанте ругать не будутФото: Алексей БУЛАТОВ

- В нашем лицее для участников предусмотрено 150 мест в разных аудиториях, - делится преподаватель гимназии № 39 Ольга Полюдова. - Прийти и написать диктант может каждый, независимо от возраста. Перед прохождением диктанта, можно потренироваться и освежить школьные знания - просто написать диктант онлайн на сайте dictant.rgo.ru. Там же можно посмотреть вопросы прошлых лет. У акции нет задачи проэкзаменировать население, она предназначена для того, чтобы привлечь людей к изучению географии.

УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИИ 9 КЛАССА ВАМ В ПОМОЩЬ

В этом году диктант будет состоять из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов и различается по степени сложности. Если верить организаторам, в этот раз вопросы будут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность и логику. По словам члена Русского географического общества, преподавателя кафедры физической географии УРГПУ Татьяны Обертюхиной задания в диктанте нынче состоят из вопросов, которые на слуху.

- В основном проверяются общие знания, которые вы могли получить из новостей или роликов на YouTube-канале, - обнадеживает Татьяна. - Например, что Тюменская область - это не только Тюмень, но еще ХМАО и ЯМАО и простирается она от южной до северной границы. В диктанте встречаются разные формы вопросов. Есть с картинками, картами, где нужно определить местность. Есть и такие, которые связаны с литературой: по описанию местности в произведении, нужно определить, о чем идет речь. Либо перечислить в каких городах побывал писатель. Это вопросы повышенной сложности, они идут в конце диктанта.

В Екатеринбурге будет работать несколько площадокФото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы подготовится достаточно перечитать учебник по географии за 9-й класс.

- В географии очень много специализированной литературы по разным направлениям. Все прочитать невозможно, - говорит Татьяна Оберюхтина. - А в учебнике по географии за 8 - 9 класс затрагиваются и исторические моменты, и особенности природы, и экономическое развитие России.

ЗА ОШИБКИ НЕ РУГАЮТ

- Победителей в диктанте нет, - успокаивает Татьяна Оберюхтина. - Каждый пишет его сам для себя. После сдачи бланка с диктантом, на котором указан присвоенный вам номер, будет сканироваться и проверяться в течение месяца.

Результат будет известен после 30 ноября. Его можно узнать на сайте dictant.rgo.ru, введя индивидуальный номер. Также диктант можно написать онлайн на сайте dictant.rgo.ru, он будет доступен 11 ноября с 16:00 часов и до 16:00 15 ноября. В этом случае результат вы узнаете сразу.

На диктанты ходит много представителей молодежиФото: Алексей БУЛАТОВ

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