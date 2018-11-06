Уголовное дело на бывшего директора «Уральских пельменей» Нетиевского, обвиняемого в хищении 173 миллионов, закрыли

СЕГОДНЯ 16:13 2018-11-06T16:16:06+03:00

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Спустя 9 месяцев разбирательств следствие закрыло уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского. Его бывшие коллеги требовали вернуть 173 миллиона рублей, которые, якобы, похитил экс-директор. Сам Нетиевский уверен, что это была попытка добиться давления с целью принудить отказаться его от требований по возврату выведенных ими активов на сумму 330 миллионов рублей.

Полиция не нашла состава преступления. Фото: пиар-служба Сергея Нетиевского

- Давление продолжается, - рассказал Нетиевский. - Мне и моей семье с анонимных номеров приходят СМС-сообщения негативного содержания с целью оказания психологического воздействия. Ко мне в офис приходят подставные сотрудники полиции с поддельными запросами о немедленном представлении «лично на руки» документов на мое имущество.

Раскол «Уральских пельменей» произошел еще в 2015 году, когда творческий коллектив раскололся из-за завышенной зарплаты Нетиевского. Тогда юмористы обвинили его в том, что он не занимается развитием шоу, а тратит время на свои проекты.

- Он не уходил с поста, а мы его просто уволили, - рассказывал «КП-Екатеринбург» нынешний руководитель шоу Сергей Исаев. – Все из-за воровства. Все, что мы создавали своими руками, вкладывали туда свои деньги, Нетиевский посчитал, почему-то, своей собственностью. Он стал полагать, что он наш продюсер. А мы – лишь небольшая часть коллектива, практически неважная. И деньги за производство шоу он забирал себе. Вот за это мы его и выгнали.

По словам Исаева, никаких творческих разногласий у коллектива «Пельменей» и бывшего директора не было. Сам Нетиевский сообщил, что обратился к Генеральному Прокурору РФ Юрию Чайке и Министру МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять на личный контроль и разобраться в этой ситуации.

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