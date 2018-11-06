В Екатеринбурге в ноябре выступят Лобода, Сергей Лазарев и Борис Березовский

СЕГОДНЯ 16:11 2018-11-06T16:22:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях отгремел концерт всемирно известного исполнителя Стинга, который своим грандиозным шоу открыл новый музыкальный сезон в столице Урала. Уже 8 ноября на сцене Дворца молодежи выступит комедийный дуэт Михаила Галустяна и Александра Реввы, чьи яркие образы знакомы каждому. Среди музыкальных исполнителей самыми ожидаемыми можно назвать Сергея Лазарева с концертом, посвященным сыну Никите, Светлану Лободу со зрелищной хореографией и визуальными эффектами и любимую ценителями неповторимого вокала Наргиз.

- Каждый свой концерт я проживаю как новую жизнь. Это мой путь. Только мои зрители и их энергия помогают открыть мне новые грани себя, - признается певица организаторам концерта, которые, в свою очередь, добавляют. - Сольный концерт Наргиз в ККТ «Космос» - это невероятная энергетика. Вас будет ждать много сюрпризов. Мы уверены, именно этот концерт вам запомнится надолго.

Комедийный дуэт выступит на этой неделе. Фото: предоставлено организаторами

Любителям классики по душе придется выступление легендарного пианиста Бориса Березовского в Свердловской филармонии. А те, кто не против экспериментов, оценят хиты великой рок-группы Queen в исполнении уральского камерного оркестра «В-А-С-Н» на сцене ЦК «Урал». Близкой и понятной каждому слушателю классику делает и латвийская группа Dagamba - музыканты выступят в Детской филармонии.