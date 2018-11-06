2018-11-06T16:22:57+03:00
Звезды

В Екатеринбурге в ноябре выступят Лобода, Сергей Лазарев и Борис Березовский

Рассказываем, какие концерты ждут уральскую публику в самый щедрый на звезд эстрады месяц
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Светлана Лобода приедет в Екатеринбург в конце ноября. Фото: предоставлено организаторамиСветлана Лобода приедет в Екатеринбург в конце ноября. Фото: предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

На днях отгремел концерт всемирно известного исполнителя Стинга, который своим грандиозным шоу открыл новый музыкальный сезон в столице Урала. Уже 8 ноября на сцене Дворца молодежи выступит комедийный дуэт Михаила Галустяна и Александра Реввы, чьи яркие образы знакомы каждому. Среди музыкальных исполнителей самыми ожидаемыми можно назвать Сергея Лазарева с концертом, посвященным сыну Никите, Светлану Лободу со зрелищной хореографией и визуальными эффектами и любимую ценителями неповторимого вокала Наргиз.

- Каждый свой концерт я проживаю как новую жизнь. Это мой путь. Только мои зрители и их энергия помогают открыть мне новые грани себя, - признается певица организаторам концерта, которые, в свою очередь, добавляют. - Сольный концерт Наргиз в ККТ «Космос» - это невероятная энергетика. Вас будет ждать много сюрпризов. Мы уверены, именно этот концерт вам запомнится надолго.

Комедийный дуэт выступит на этой неделе. Фото: предоставлено организаторами

Комедийный дуэт выступит на этой неделе. Фото: предоставлено организаторами

Любителям классики по душе придется выступление легендарного пианиста Бориса Березовского в Свердловской филармонии. А те, кто не против экспериментов, оценят хиты великой рок-группы Queen в исполнении уральского камерного оркестра «В-А-С-Н» на сцене ЦК «Урал». Близкой и понятной каждому слушателю классику делает и латвийская группа Dagamba - музыканты выступят в Детской филармонии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Квартирный вопрос: Мошенники из Екатеринбурга обманули россиян на 12 миллионов рублей
В Екатеринбурге трое подростков украли сиреневую «девятку»
В Екатеринбурге к 2022 году снесут все киоски
В Серове уволили декоратора, который сумел сделать для спектакля сундук без клея и шурупов
Из уральской столицы за три дня вывезли 1600 тонн снега
Екатеринбургского «очкарика» пригласили работать на телевидении
На Урале стартовал Всероссийский турнир «Динамо» по боевому самбо
Екатеринбург попал в топ-5 самых интересных мест для туристов
«Весь вид портит»: жители Лесного требуют снять с жилого дома плакат с уральской чиновницей "Государство не просило вас рожать"
Свердловские полицейские за ноябрьские праздники поймали 250 пьяных водителей
В противорадиационном укрытии Екатеринбурга прикрыли нелегальный салон красоты
На Урале для борьбы с браконьерами купят гоночный дрон за пять миллионов рублей
Глава свердловского избиркома Валерий Чайников возглавил аппарат губернатора и правительства
Вкладчики «Уралтрансбанка» начали получать страховые выплаты
В Нижних Сергах вынесли приговор водителю, который на «КамАЗе» сбил велосипедистку и скрылся
Свердловские спасатели из-за снега и гололедицы продлили штормовое предупреждение
Средний Урал после потепления ожидают резкие заморозки
На Сибирском тракте водитель сбил дорожного рабочего
Свердловские полицейские подвели итоги профилактической операции «МАК-2018»
В Нижнем Тагиле поймали педофила-рецидивиста
Екатеринбургская митрополия получила награду на православном фесивале
На конкурсе «Факел» в Екатеринбурге поют лучше, чем в группе «Фабрика»
В железнодорожные войска ЦВО Свердловской области поступили новые самоходные понтоны
В Екатеринбурге пьяный мужчина угнал пассажирскую "ГАЗель" и разбил ее
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение