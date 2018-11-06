Виктор Пирогов возглавит объединенный бизнес ВТБ в Ямало-Ненецком автономном округе

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-06T13:18:05+03:00

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Виктор Пирогов с 1 января 2019 года будет назначен управляющим ВТБ в Ямало-Ненецком автономном округе в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.

Создание объединенной региональной сети – очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов, - рассказали в пресс-службе банка.

Виктор Пирогов. Фото: пресс-служба банка

Виктор Пирогов родился в поселке Ильский в Краснодарском крае, окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК», а также Московский открытый социальный университет по специальности «Юриспруденция». В банковском секторе – с 1994 года. В Группу ВТБ пришел в 2016 году на должность управляющего операционным офисом «Ямальский».

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Виктор Пирогов обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.