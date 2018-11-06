2018-11-06T13:13:00+03:00
Экономика

Владимир Шевелев возглавит объединенный бизнес ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе

Специалист будет курировать работу двух ключевых направлений
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Владимир Шевелев с 1 января 2019 года будет назначен управляющим ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.

- Создание объединенной региональной сети – очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов, - рассказали в пресс-службе банка.

Владимир Шевелев. Фото: пресс-служба ВТБ

Владимир Шевелев. Фото: пресс-служба ВТБ

Владимир Шевелев родился в поселке городского типа Архара Амурской области, окончил Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права по специальности «Экономика», а также Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Маркетинг». В банковском секторе – с 2002 года. В Группу ВТБ пришел в 2016 году на должность управляющего региональным операционным офисом «Ханты-Мансийский».

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Владимир Шевелев обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.

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