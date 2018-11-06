2018-11-06T13:02:59+03:00
Экономика

Погрузка на Свердловской железной дороге в октябре выросла на 0,1%

Показатель составил почти 12 миллионов тонн
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Объемы перевозок грузов вырослиОбъемы перевозок грузов вырослиФото: Алексей БУЛАТОВ
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По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в октябре 2018 года составила 11,96 миллиона тонн, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 0,1%. Среднесуточная погрузка месяца достигла 385,8 тыс. тонн. Грузооборот снизился на 1,3% и составил 17,52 миллиарда тарифных тонно-км. Погрузка нефти и нефтепродуктов в октябре увеличилась до 119 тысяч тонн в сутки.

Погрузка за десять месяцев 2018 года, по оперативным данным, составила 116,5 миллиона тонн, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. С начала года на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов – 34,7 миллиона тонн (-1,8% к январю-октябрю 2017 года);

· строительных грузов – 17,4 миллиона тонн (-1%);

· черных металлов – 8,6 миллиона тонн (+2,9%);

· лома черных металлов – 2,2 миллиона тонн (+4,8%);

· руды железной и марганцевой – 10,3 миллиона тонн (-1,2%);

· химических и минеральных удобрений – 11,9 миллиона тонн (-3,2%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 9,8 миллиона тонн (+1%);

· цемента – 2,6 миллиона тонн (+3,6 %);

· лесных грузов – 2 миллиона тонн (+16%);

· руды цветной и серного сырья – 5,5 миллиона тонн (-2,3%);

· химикатов и соды – 3,1 миллиона тонн (-1,6%);

· кокса – 1,8 миллиона тонн (+28,9%);

· зерна и продуктов перемола – 0,2 миллиона тонн (рост в 2 раза).

Грузооборот с начала 2018 года составил 171,93 миллиарда тарифных тонно-км (+0,3%).

В приоритете по перевозкам - нефть и газ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приоритете по перевозкам - нефть и газФото: Алексей БУЛАТОВ

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в октябре 2018 года составила 108,4 миллиона тонн*, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за октябрь 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% и составил 222,2 миллиарда тарифных тонно-км*.

Погрузка за январь-октябрь 2018 года, по оперативным данным, составила 1 миллиард 73,4 миллиона тонн*, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2018 года составил 2151,2 миллиарда тарифных тонно-км (+4,4%)*.

* Показатели погрузки и грузооборота за 2018 год включают объемы, выполненные на инфраструктуре АО «АК «Железные дороги Якутии», где ОАО «РЖД» является перевозчиком.

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