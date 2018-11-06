Неходячих медсестры выносили в одеялах на руках: в хирургии первоуральской больницы произошло короткое замыкание

СЕГОДНЯ 12:22 2018-11-06T12:59:04+03:00

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Десятки пациентов больницы Первоуральска сегодня вместо того, чтобы поправлять здоровье сегодня чуть было не нахватали новых болячек. Утром на втором этаже хирургического корпуса резко погас свет, помещение затянуло дымом, после сработала пожарная сигнализация. Началась паника.

- Пошла сдавать анализ на группу крови. Только подошла к кабинету - погас свет. Подходя к лестнице, почуяла запах жжёной проводки. Все в дыму и не возможно было дышать, плохая видимость. Начала метаться в разные стороны - хирургия тот ещё лабиринт. В итоге выскочила на улицу, и ещё долго меня мучил запах гари в носу, - рассказывает одна из пациенток.

Во время ЧП в хирургии находились 70 человек. Медики эвакуировали всех пациентов до приезда пожарных, после чего сами покинули здание. Неходячих медсестры выносили в одеялах на руках.

- Лежу после операции. Кто мог вышел сам. Остальных вынесли медсестры. Нагнали свои личные авто и уложили их туда. Молодцы, ничего не скажешь. Сейчас сидим без света, - говорит пациент Михаил Древецкий.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что на первом этаже в электрощите произошло короткое замыкание. После проветривания пациенты и персонал вернулись в отделение. Сейчас хирургия работает в штатном режиме.