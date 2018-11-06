2018-11-06T11:39:54+03:00
Общество

Уральская чиновница, сказавшая, что государство ничего не должно молодежи, извинилась

Ольга Глацких отметила, что высказалась чересчур прямолинейно
Данил СВЕЧКОВ
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29-летняя Ольга Глацких - известная в Свердловской области чиновница.29-летняя Ольга Глацких - известная в Свердловской области чиновница.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ольга Глацких, уральская чиновница, которая прославилась на всю страну неосторожной фразой о том, что государство молодежи ничего не должно, так как не просило родителей молодежи эту самую молодежь рожать, извинилась.

- Я признаю, что, может, эта мысль была выражена чересчур прямолинейно, и приношу свои извинения за столь резкое высказывание, - цитирует Ольгу Глацких ТАСС.

Тем не менее волна народного негодования в Сети неутихает. Неудивительно, ведь слова о том, что государство ничего не должно молодежи прозвучало из уст человека, занимающего пост директора Департамента молодежной политики Свердловской области.

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