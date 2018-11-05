Ночью автобус с пассажирами улетел в кювет под Нижним Тагилом

СЕГОДНЯ 08:30 2018-11-05T14:07:51+03:00

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Под Нижним Тагилом произошло серьезное ДТП: пассажирский автобус вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Водитель пассажирской газели «ПАЗ-320302» мчался по трассе «Нижний Тагил-Усть Утка» со стороны поселка Черноисточинск, в сторону Нижнего Тагила, и не справился с управлением. Маршрутка вылетела на левую обочину и опрокинулась.

- В автомобиле находилось 10 пассажиров, значительных травм никто не получил, за помощью обратились только двое, - рассказали "КП-Екатеринбург" в ГИБДД по Свердловской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку - они выяснят все обстоятельства аварии.

- Напоминаем, что в период ухудшения погодно-метеорологических условий необходимо уменьшить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, и стараться избегать маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, - подчеркивают в ГИБДД. - В период утренних и вечерних сумерек, а также в темное время суток при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам необходимо максимально снизить скорость, быть предельно внимательными.