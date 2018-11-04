Полет «шмеля» и день сурка: ФК «Урал» вновь обыграл московский «Спартак»

СЕГОДНЯ 22:40 2018-11-04T22:44:15+03:00

Екатеринбуржцы забили два мяча, пропустив от красно-белых один

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Екатеринбургский ФК «Урал» одержал вторую победу на выезде в текущем сезоне. На сей раз обыгран не скромный «Енисей», а десятикратный чемпион России – московский «Спартак». О том, как это было в репортаже журналиста «Комсомолки».

Забегая вперед скажем об интересном: вне домашних стен экс-спартаковец и наставник «Урала» Дмитрий Парфенов огорчал только «Спартак» или тех, кто с ним связан. Красноярский «Енисей», битый шмелями с тем же счетом 2:1 тренируют Дмитрий Аленичев и Егор Титов (когда-то они играли с тренером екатеринбуржцев в романцевском «Спартаке»).

Перед игрой обе команды имели кадровые проблемы. Так «Урал» не досчитался одного из лидеров - румына Эрика Бикфалви. То, что с 10 номером оранжево-черных что-то неладное было понятно еще после кубковой игры с «Нижним Новгородом», когда автор этих строк, подойдя к полузащитнику, увидел, как он показывает на ногу, отказывается от общения из-за болей и в явном расстройстве покидает стадион.

Значительные проблемы у финалиста Кубка России 2016/2017 с опорными хавбеками. Залечивает травму Роман Емельянов, также в составе продолжает отсутствовать капитан Артем Фидлер.

«Спартак» же недосчитался своей атакующей мощи в лице Зе Луиша и Фернандо.

Игра началась на невысоких скоростях и поначалу совсем без опасных моментов, но ФК «Урал» был нацелен на упорную борьбу. «Шмели» атаковали в основном правым флангом, своей самой лучшей связкой в лице Николая Димитрова и Дениса Кулакова. В целом, в первом тайме было много борьбы и стандартов.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

На 8-й минуте именно болгарский легионер навесил в штрафную спартаковцев. Момент привел к угловому. Но защитник москвичей Илья Кутепов успел на мяч раньше уральца Вараздата Арояна. Тот лишь схватился за голову.

«Спартак» старался отвечать.

На 14-й минуте итальянец Сальваторе Боккети пробил сильно на подступах к штрафной. Но мяч прошел высоко над перекладиной.

Спустя две минуты «шмели» атаковали вновь - Кулаков ускорился на фланге и подал на нападающего Владимира Ильина, но форвард, ударив головой, был неточен.

Упущенная голевая возможность породила пару опасных контр - выпадов «Спартака» ( да, да, недавние чемпионы страны играли вторым номером)

В конце 20-й минуты у «Спартака» снова не получилось : Александр Ташаев неуклюже пробил в правый угол ворот, не попав в створ.

На 23-й минуте «Урал» снова атаковал. Но Димитрову не дали нанести сверх опасный удар защитники красно – белых.

На 25-й минуте спартаковец Ивелин Попов пробил в дальний угол, но сейв Годзюра спас шмелей от пропущенного мяча.

Все изменилось на 29-й минуте, когда «Урал» забил со штрафного. Во втором матче подряд отличился 17-й номер - игрок сборной Болгарии Николай Димитров.

Игра до забитого мяча была спокойной и с невысокими скоростями. Но пропущенный гол заставил «Спартак» атаковать: спустя 2 минуты счет мог стать равным, но спартаковец Игнатов не попал по воротам.

Пропущенный гол разозлил спартаковцев и в их действиях появилась неспортивная агрессия.

Так, на 38-й минуте форварда «Урала» Панюкова защитник москвичей Джикия ударил по ногам. Андрей апеллировал к судье, но игрок сборной России продолжил конфликт. В итоге оба участника стычки получили желтые карточки.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Второй тайм по накалу страстей и эмоций, на голову превосходил первый. Обе команды много атаковали, и иногда возникало чувство, что центра поля не существует. Все свои атаки «шмели» развивали через камерунца Петрюса Бумаля, который выглядел увереннее и опаснее того же голландца Отмана Эль - Кабира. Однако, поначалу опаснее был «Спартак».

На 64-й минуте Ханни мог забить и пробил сильно и хлестко, но вратарь Годзюр спас свою команду

«Шмели» в итоге в очередной раз подтвердили закономерность – команда неизменно пропускает после 70 минуты. На 74-й минуте матча Луис Адриано сравнял счет.

Отыгравшись «Спартак» позволил секундную слабость, за что тотчас поплатился - на 76-й минуте один из самых активных в игре уральцев - Владимир Ильин мощно пробил под перекладину, но голкипер Максименко выручил. Однако, Панюков на добивании забил, как выяснилось позже, победный мяч – 1:2.

После второго пропущенного гола, «Спартак» ничего конструктивного в атаке не смог создать, но правопреемники «Уралмаша» вновь шли вперед.

На 77-й минуте форвард Ильин ускорился и отдал точную передачу на панюкова. Но вратарь смог выручить в данном эпизоде. «Спартак» ответил блеклым ударом Ханни.

В концовке тренер «Урала» Дмитрий Парфенов решил усилить защиту и выпустил игрока обороны Сергея Брызгалова, отправив отдыхать игрока атаки Панюкова.

Ставка на оборону и удержание счета стала понятна всем футболистам с берегов Исети, кроме все того же, Владимира Ильина. На 87-й минуте воспитанник питерского «Зенита» сильно ускорился и пробежав отдал на Кабира, который дал пас Брызгалову едва не сделавшему счет 3:1

Через несколько минут прозвучал финальный свисток. ФК «Урал» благодаря победе поднялся на восьмое место в турнирной таблице. С таким же счетом 2:1 ФК «Урал» обыграл спартаковцев в апреле 2018 года в матче – открытии «Екатеринбург-Арены».

Следующую игру команда Дмитрия Парфенова проведет 10 ноября. Соперником футболистов в оранжевой форме станет «Оренбург».