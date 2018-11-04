Уралец отдал в женский монастырь часы доктора Боткина, расстрелянного вместе с Николаем II

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-04T18:41:39+03:00

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Сто лет назад в ночь с 16 на 17 июля большевики расстреляли Царскую семью. Сделали они это в подвале дома инженера Ипатьева в самом центре Екатеринбурга. Вместе с отрекшимся императором Николаем II, его супругой и детьми тогда были убиты и четверо царских слуг. Один из них – доктор Евгений Боткин. Два года назад житель Ревды заявил, что весь прошедший век в его семье из поколения в поколение передавались карманные часы доктора Боткина. Якобы один из его дальних родственников служил в охране дома Ипатьева и там смог получить их.

Игорь Свалов получил часы от отца, а тот от дальнего родственника, служившего во втором круге охраны дома Ипатьева в 1918 году.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– В 1965-м году эти часы моему отцу подарил зять его тети Петр Белоглазов, – рассказывает Игорь Свалов. – В 1918 году он служил во втором круге охраны дома Ипатьевых. Белоглазов был из зажиточной семьи и взамен на какие-то продукты, необходимые детям Николая II, он и получил часы доктора и еще очень красивое кольцо служанки Анны Демидовой. Кольцо потому куда-то пропало, а часы спустя годы он отдал моему отцу. Я был маленький тогда и подслушал их разговор. Белоглазов сказал: «Сашка, ты рыбак. Сделай из этих часов блесну, кинь в воду. Глядишь, смоется с них «кровь». Но до блесны дело не дошло, хотя головка у часов, которая при нажатии открывает крышку, и пропала. Может, ее в рыбалке использовали?

Часы сделаны из серебра. Они прекрасно сохранились и до сих пор точно показывают время, если их завести специальным ключом, конечно. Он тоже прилагается.

– В 90-е все у нас в городе знали, что у меня лежат эти часы, – вспоминает Игорь Свалов. – Один «новый русский» мне за них Мерседес предлагал свой отдать. Но я отказался. Деньги потом тоже предлагали. Опять тщетно. А затем мне просто стали звонить бандиты и требовать, чтобы я их просто так отдал. Было время, я эти часы дома боялся держать. Хранил их в специальной арендованной ячейке в банке.

Игорью Свалову старинные часы достались от отца, а ему от дальнего родственника Белоглазова (на снимке мужчина в головном уборе слева), который уверял, что служил в охране дома Ипатьева.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игорь Свалов пытался связаться с потомками доктора Боткина, которые сейчас живут во Франции, чтобы отдать часы им. Однако они не заинтересовались. Тогда он решил передать их в Ново-Тихвинский женский монастырь Екатеринбурга, сестры которого в 1918 году носили еду семье Николая II в дом Ипатьева. Часы были переданы сегодня, 4 ноября, в торжественной обстановке.

4 ноября в торжественной обстановке Игорь Свалов передал часы Ново-Тихвинскому женскому монастырю.Фото: Данил СВЕЧКОВ

– Такие часы выпускались в Швейцарии с 1870 по 1911 год, – говорит монахиня Евстафия, насельница Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. – На крышке есть номер. По нему мы сможем узнать имя владельца – был ли это сам доктор Боткин изначально, или же кто-то из пациентов их ему подарил. Получить эти часы для нас бесценный дар. Через 1-2 года мы надеемся, что у нас появится свой монастырский музей. Эти часы будут храниться там. Любой сможет прийти и посмотреть на них.

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