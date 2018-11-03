У сына страх за свою жизнь: под Екатеринбургом семеро школьников избили одноклассника
Печальная статистика жестокого поведения детей на Среднем Урале продолжает пополняться новыми случаями избиений. На сей раз инцидент произошел в поселке Монетный, что в 30 километрах от Екатеринбурга.
Жертвой одноклассников стал 10-летний ученик 4 класса школы № 32 Алексей (имя ребенка изменено – прим.ред.). Вот уже год Леша подвергается нападкам со стороны небольшой банды, но раньше до серьезных разборок не доходило.
- Они терроризируют с третьего класса, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама мальчика Оксана Гусева. – Кто-то обзывает, другие личные вещи трогают. А в прошлый четверг они забили сыну «стрелку».
Мальчика избили за пределами школы. Фото: Google maps
То, что было в тот день после уроков сложно назвать честной дракой. Обидчики окружили Алексея со всех сторон, повалили на землю и принялись бить по голове и спине. К счастью, серьезных травм мальчик не получил и отделался синяками и ссадинами.
В распоряжении «Комсомолки» оказалось видео потасовки четвероклассников.
- Я уже написала заявление в полицию, и в ПДН сказали, что поставят этих ребят на учет, - добавила Оксана. – Сейчас мы ходим к лору и неврологу. Психолог сказал, что у сына большой страх за свою жизнь и он категорически не хочет идти в школу.
Жестокое избиение четвероклассника в поселке Мнетный.Видео предоставлено родительским комитетом
Травмы Алексея зафиксировали врачи. Фото: мама пострадавшего
Также мама Леши обратилась в Уральский родительский комитет, который сообщил об инциденте в прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову.
Получить комментарий директора школы Ольги Лыловой на момент публикации не удалось.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прыгали по голове и снимали на телефон: в Березовском школьники ради забавы убили инвалида
Четверо подростков заманили 20-летнего Диму Рудакова и забили до смерти. Все происходящее снимала на видео 13-летняя девочка (Подробности)
«Держит в страхе два города»: на Урале школьница собрала банду и жестоко избивает сверстниц
17-летняя девочка напала на двух школьниц в окружении подруг, которые снимали все на видео (Подробности)
Месть за донос в полицию: под Екатеринбургом подростки избили инвалида
Двое старшеклассников решили «проучить» инвалида, который рассказал полиции об их кражах из магазинов (Подробности)
В Екатеринбурге отец школьника избил подростка на «стрелке» сына
Обычная стрелка двух парней закончилась уголовным делом для отца одного из них. Мужчина жестоко избил обидчика сына (Подробности)