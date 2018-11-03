У сына страх за свою жизнь: под Екатеринбургом семеро школьников избили одноклассника

СЕГОДНЯ 19:45 2018-11-03T19:49:48+03:00

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Печальная статистика жестокого поведения детей на Среднем Урале продолжает пополняться новыми случаями избиений. На сей раз инцидент произошел в поселке Монетный, что в 30 километрах от Екатеринбурга.

Жертвой одноклассников стал 10-летний ученик 4 класса школы № 32 Алексей (имя ребенка изменено – прим.ред.). Вот уже год Леша подвергается нападкам со стороны небольшой банды, но раньше до серьезных разборок не доходило.

- Они терроризируют с третьего класса, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама мальчика Оксана Гусева. – Кто-то обзывает, другие личные вещи трогают. А в прошлый четверг они забили сыну «стрелку».

Мальчика избили за пределами школы. Фото: Google maps

То, что было в тот день после уроков сложно назвать честной дракой. Обидчики окружили Алексея со всех сторон, повалили на землю и принялись бить по голове и спине. К счастью, серьезных травм мальчик не получил и отделался синяками и ссадинами.

В распоряжении «Комсомолки» оказалось видео потасовки четвероклассников.

- Я уже написала заявление в полицию, и в ПДН сказали, что поставят этих ребят на учет, - добавила Оксана. – Сейчас мы ходим к лору и неврологу. Психолог сказал, что у сына большой страх за свою жизнь и он категорически не хочет идти в школу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/676318" frameborder="0"></iframe> Жестокое избиение четвероклассника в поселке Мнетный.Видео предоставлено родительским комитетом

Травмы Алексея зафиксировали врачи. Фото: мама пострадавшего

Также мама Леши обратилась в Уральский родительский комитет, который сообщил об инциденте в прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову.

Получить комментарий директора школы Ольги Лыловой на момент публикации не удалось.

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