ЕГЭ по английскому языку может стать обязательным

30 Окт. 12:00 2018-11-02T16:00:32+03:00

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ЕГЭ по английскому языку – один из экзаменов, который очень пугает школьников. Он требует серьезной системной подготовки, а средний балл, на который его сдают выпускники, год от года растет и составляет уже более 70. Однако не стоит сильно волноваться – чтобы просто сдать экзамен и не переживать, например, за «тройку», нужно набрать всего 22 балла из 100 возможных.

Рассказываем, их чего состоит ЕГЭ по английскому языку, какие задания предстоит выполнить и какие баллы за это начисляют.

Письменная и устная часть экзамена

Письменная часть ЕГЭ по иностранному языку является обязательной. В ней есть задания по аудированию, чтению, письму, лексике и грамматике. Всего 40 заданий, на выполнение которых отводится 3 часа. За эту часть ученик может набрать максимум 80 баллов. Разберем каждое задание.

Рекомендованное время на аудирование – 30 минут. Получить можно максимум 20 баллов. Во время аудирования ученик слушает аудиозапись и заполняет бланк, отвечая на связанные с содержанием этой записи вопросы. Здесь, равно как и в чтении, требуется умение извлекать общую мысль из текста и понимать детали. При этом тексты могут относиться к разным жанрам и содержать сложную лексику, которую нужно уметь игнорировать. К тому же, в записях много подводных камней, которые сбивают с толку. К этому нужно быть готовым.

Рекомендованное время на чтение – 30 минут. Максимум 20 баллов. Вы должны показать способность выявлять основную мысль короткого текста объемом до 100 слов, умение понимать взаимосвязь между идеями, содержащимися в длинном тексте объемом до 300 слов и детально понимать текст объемом до 600 слов.

Рекомендованное время на письмо – 80 минут. Это одна из самых сложных частей ЕГЭ по иностранному языку, получить за которую можно максимум 20 баллов. Экзаменуемый должен написать письмо другу (на него рекомендуется потратить 20 минут, а за идеально написанное письмо вы можете набрать максимум 6 баллов) и эссе – сложный внятный текст объемом в 250 слов.

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Экзамен состоит из двух частейФото: Алексей БУЛАТОВ

Повышенная сложность в написании эссе состоит в том, что требуется не только очень серьезная подготовка по сдаваемому предмету – общеобразовательные навыки тоже должны быть на высоте. Кроме того, важно знать формальные правила написания такого рода текстов. Зато за эссе можно набрать целых 14 баллов.

Рекомендованное время на лексику и грамматику – 40 минут. Максимум 20 баллов. Здесь от ученика потребуется знание всех времен английского языка, модальных глаголов, условного наклонения, синонимов и устойчивых выражений, способов преобразования слов из одной части речи в другую.

Устная часть экзамена по английскому языку

Устная часть ЕГЭ по иностранному языку не является обязательной и сдается по желанию. Несмотря на то, что устная часть считается самой сложной в экзаменационных испытаниях, на нее отводится всего 15 минут. Устный характер испытания вовсе не предполагает наличия живого собеседника. Все задания, а всего их четыре, выполняются с помощью компьютера и представляют собой чтение вслух научно-популярного текста, формулирование и проговаривание пяти уточняющих вопросов по другому тексту, монолог – описание фотографии и монолог – сравнение двух изображений и высказывание своего мнения по сюжету каждого из них.

Названные части ЕГЭ по иностранному языку сдаются в разные дни. Таким образом, у сдающего будет немного времени, чтобы перевести дух и собраться с мыслями.