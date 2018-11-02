2018-11-02T15:48:18+03:00
Экономика

ВТБ: в этом сезоне пользователи «Велобайка» совершили более 4 миллионов поездок

В среднем каждый пользователь проехал 32 километра
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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В Москве завершил работу шестой сезон работы общественного городского проката «Велобайк». С 26 апреля по 31 октября 2018 года москвичи и гости столицы совершили рекордное количество поездок – 4,25 миллиона, что в 1,8 раза превышает показатель прошлого года.

Проект «Велобайк» реализуется при поддержке банка ВТБ совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В этом году велопрокатом воспользовались 340 тысяч человек, что в 1,8 раза превышает показатель 2017 года. В среднем один пользователь проехал за сезон свыше 32 км. Ежедневно жители и гости столицы совершали 23 тысячи поездок, что в два раза больше, чем в прошлом году.

- Москвичи использовали велосипеды для поездок на работу и учебу, прогулок в парках, а также в ходе столичных велопарадов. В этом году повышенным спросом проект пользовался у туристов, в том числе - болельщиков в ходе чемпионата по футболу, которые совершили более 900 тысяч поездок, рассказали в пресс-службе банка.

Максимальное количество прокатов - 870 тысяч - пришлось на май. В этом же месяце был зафиксирован абсолютный рекорд – 9 мая было совершено 43 тысячи поездок.

На 40% выросло число москвичей, использующих велопрокат ежедневно, в транспортных целях. В этом году они приобрели 37 тысяч сезонных доступов. 78 тысяч абонементов содержали расширенный доступ со страховкой от компании ВТБ Страхование. При этом тарифы городского велопроката остаются неизменными уже пять лет.

В 2018 году система общественного городского проката «Велобайк» обслуживала 430 станций и 4300 велосипедов, в том числе - электрические. В 2019 году расширение системы продолжится.

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