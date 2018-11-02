2018-11-02T15:29:56+03:00
Дом. Семья

Участники «Уральской звезды» презентуют свои услуги и возможности

Гости могут совместить отдых и оздоровление
Дарья РЯБОВА
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Комфорт - одно из главных условий для полноценного отдыха. Фото: предоставлено руководством санаторияКомфорт - одно из главных условий для полноценного отдыха. Фото: предоставлено руководством санатория
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На конкурс в сфере гостеприимства «Уральская звезда-2018» подали заявки 112 гостиниц из Екатеринбурга и других городов Свердловской области. Отели будут состязаться в девяти номинациях. В прошлом году в номинации «Открытие года» первое место занял санаторий «Мельковский». В этот раз он участвует в номинации «Оздоровление и отдых».

Фото: предоставлено руководством санатория

Фото: предоставлено руководством санатория

- Диплом «Уральской звезды» представлен у нас в холле отеля и всегда вызывает интерес наших гостей, многие из которых смотрят дополнительную информацию о конкурсе, о его участниках. Для нас эта награда – не только стимул к развитию, но и возможность дополнительно рассказать о наших услугах, - рассказывает директор отеля Алена Тураева.

Фото: предоставлено руководством санатория

Фото: предоставлено руководством санатория

У гостей города есть хорошая возможность совместить отдых и оздоровление в санатории и знакомство с достопримечательностями Екатеринбурга. Расположение в центре города, номера от класса «стандарт» до «люкс», ультрасовременное медицинское оборудование, диетическое питание и спа-процедуры. Гости могут воспользоваться программами, направленными на лечение опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной и дыхательной систем. Каждая программа включает многообразные СПА – процедуры и массаж, которые дают возможность расслабиться, не выезжая за пределы города.

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