«Руки прочь от Марчевского»: Директор Екатеринбургского цирка ответил на обвинения «Росгосцирка»

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-02T15:10:08+03:00

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– Руки прочь от Марчевского, грязные суслики! Руки прочь, ничтожества! Ничтожества! Руки прочь! Так поступать с великими людьми негоже! – кричит Александр Калмыков, бывший директор «Росгосцирка».

С этих эмоциональных слов началась пресс-концеренция, которую собрал Анатолий Марчевский, действующий, но уже не руководящий директор Екатеринбургского цирка. Больше недели назад начальство из Москвы отобрало у него доверенность на управление филиалом и попросило полицию проверить, куда делись деньги, которые они недополучили от своего уральского подразделения.

Самым эмоциональным было выступление бывшего директора «Росгосцирка» Александра КалмыковаФото: Данил СВЕЧКОВ

Поводом ко всему этому стало то, что с 1 ноября наш цирк должны были закрыть. МЧС нашли в нем нарушения пожарной безопасности, а служители Фемиды решили, что в таком состоянии цирк принимать детей не может. Марчевский тогда ничего не ответил, так как лежал в больнице. И вот сегодня, наконец, взял слово, заручившись поддержкой коллег. Первый – Александр Калмыков когда-то руководил Тульским цирком. Второй - Дмитрий Резниченко до недавнего времени руководивший Ростовским цирком. Он уверяет, что начальство из Москвы отстранило его от руководства примерно по тому же сценарию, что и Марчевского. Оба защитника настаивали на том, что Марчевский уговаривал московское начальство выделить ему деньги на пожарную безопасность здания, но не получал их.

– Если директор старается добиваться для своего предприятия ремонта или противопожарной безопасности, то в какой-то момент руководство «Росгосцирка» звонит и говорит «Хватит писем!», – рассказывает Дмитрий Резниченко. – Если директор продолжает добиваться чего-то для вверенного ему предприятия, то он обретает статус неугодного, его гонят всеми возможными способами. Можете посмотреть на мой опыт. Заявление в ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями, -Ред.) конечно же было. Вынимали документы. Семь месяцев я это проживал. Сейчас вопросов у Следственного комитета, в который я ходил эти месяцы, ко мне нет. Вопросов в ОБЭП ко мне тоже нет.

Дмитрий Резниченко, бывший директор Ростовского цирка отметил, что Марчевского отстраняют от работы по тому же сценарию, что и его.Фото: Данил СВЕЧКОВ

В помещении быстро стало жарко. Марчевский, пока выступали его коллеги, сидел тихо, положа руку на руку. Врачи ему запретили волноваться и эмоционально на что-либо реагировать. А коллеги продолжали.

– Ответственность за ЧП, за закрытие Екатеринбургского цирка несет генеральный директор «Росгосцирка» Дмитрий Иванов, – кричит Александр Калмыков. – Четыре письма, которые были обращены к нему, он на них не обращал внимания, и не перечислил сюда деньги (чтобы сделать цирк пожаробезопасным, - Ред.). Он обязан за это ЧП получить выговор! Все факты подтасованы! 70 лет Марчевскому. Народный артист России! Но надо, видимо, чтобы он умер, тогда скажем что Марчевский хороший?

Свою позицию по конфликту «Росгосцирк» высказал еще на прошлой неделе. Сейчас же мяч, как говорится, находится на стороне Марчевского. На своей пресс-конференции, когда товарищи закончили его защищать, он взял слово и спокойно ответил по нескольким претензиям к нему. Ниже мы публикуем избранные моменты из его монолога.

№1: НИКТО НЕ ЗАНИМАЛСЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЗДАНИЯ

– Отправной точкой конфликта, из-за которого меня отстранили от должности, стало решение суда о закрытии цирка по предписанию МЧС, – рассказывает Анатолий Марчевский. – Друзья, у меня есть официальная переписка с «Росгосцирком», подтверждающая, что мы беспокоились об этом, начиная с октября 2017 года. Да! В связи с поздним финансированием ситуация обострилась, но она не является безысходной. Я уверен, что гастроли (шоу «Баронетты» начали показывать неделю назад, - Ред.) пройдут успешно и все спектакли будут проведены по графику. Я знаю, как это сделать. Деньги после суда у «Росгосцирка» тут же нашлись. 6 миллионов я просил, говорят выделили уже 20 миллионов.

Анатолий Марчевский: «Я готов к тому, чтобы в цирке Екатеринбурга прошла очередная проверка».Фото: Данил СВЕЧКОВ

№2 РЕМОНТ ЗДАНИЯ МОЖНО БЫЛО ЗАКОНЧИТЬ ЕЩЕ ЛЕТОМ, А НЕ ТЯНУТЬ ДО ОСЕНИ

– Обвинения относительно затянувшегося ремонта также беспочвенно, – парирует Марчевский. – На момент прибытия антикризисной команды из «Росгосцирка» уже были проведены масштабные работы. Несущие конструкции купола готовы на 100%. Барельефы отреставрированы на 100%. Ремонт фасада на 80%. Замена стеклопакета на 80%. Все работы ведутся в нормальном режиме, идет серьезный контроль. Смещение сроков произошло в рамках допустимого, и по объективным причинам. Из-за Чемпионата мира по футболу работы остановились на пару недель. И погодные условия были однажды, которые не позволяли верхолазам работать на куполе, на самом верху. Это было бы просто опасно для жизни. Цирк разморожен не будет. Также могу ручаться за качество выбранных материалов и дизайнерское решение. Это не был проект, сделанный на скорую руку. И проекты, и сметы прошли согласование в четырех департаментах. А министерством культуры работа была одобрена. Наш цирк – визитная карточка города. К его ремонту подошли с ответственностью.

По словам Марчевского ремонтные работы в цирке задержались из-за Чемпионата мира по футболу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

№3 СЕМЬЯ МАРЧЕВСКОГО ВЛАДЕЕТ КОТЕЛЬНОЙ ЦИРКА И НАЖИВАЕТСЯ НА НЕЙ

– В одной из публикаций в СМИ был поднят вопрос о котельной, – вспоминает Марчевский. – Сообщаю, что котельная была построена не на цирковой земле, и не за счет средств цирка. Она построена, чтобы цирк и гостиница цирка не зависели от графика подачи горячей воды и тепла в городе, чтобы создать приятные условия для работы и проживания артистам и для содержания животных. Также заключение договора с котельной было целесообразно с экономической точкой зрения, так как отапливать все помещения и площади цирка с помощью котельной обходится цирку в два раза дешевле, чем если бы мы покупали тепло у города. Это серьезная экономия, которая позволила нам на протяжении всех лет делать ремонт в гостинице. Это позволяло нам делать ремонт в цирке, развиваться в техническом и творческом плане. Осуществлять проекты. И это происходило без финансирования из федерального бюджета. Договора по котельной, которые заключены на законных основаниях – задачи извлечь прибыль по ним не стояло. Я документально могу подтвердить, что ни копейки никто не получал прибыли от котельной. Это проверяется два раза в год. Мы покупаем газ, условно, за 1000 рублей и за 1000 рублей продаем тепло. Так что ноль по общему финансовому балансу. Откуда 15 миллионов, которые якобы Марчевский с сыном украли? И почему такая ложь происходит?

Анатолий Марчевский: «Несущие конструкции купола готовы на 100%».Фото: Алексей БУЛАТОВ

№4 ДО «РОСГОСЦИРКА» ДОШЛИ НЕ ВСЕ ДЕНЬГИ, ЗАРАБОТАННЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЦИРКЕ

– Уже не в первый раз поднимается вопрос по деятельности «Центра развития циркового искусства» (компания-прокатчик, принадлежит семье Марчевского, - Ред.), – говорит Анатолий Марчевский. – Со стороны «Росгосцирка» есть претензия о том, что «Центр развития циркового искусства» не доплатила им 1 миллион 900 тысяч рублей. Однако данная претензия является фактом разногласия сторон и может быть решена в судебном порядке. Озвученная в прессе сумма, 15 миллионов или 30 миллионов, якобы полученные мной, это ложь. Это неправда! Я докажу это документами! Нас хотят облить грязью. Я не знаю, что такое 30 миллионов… Это скорее всего доходы от новогодних елок. Мы заработали 30 миллионов, но никто почему-то не говорит, что мы на самом деле потратили их на рекламу, на корма для животных, на зарплату, на налоги, на коммунальные платежи. Из этих доходов, может, миллион у нас остался, а может и ноль. Жалко, что у нас нет возможности наказывать за ложь. Нужен такой закон. Деятельность «Центра развития циркового искусства» проверялась неоднократно и нарушений не обнаружилось.

№5 КУДА-ТО ПРОПАЛА ПРИНАДЛЕЖАВШАЯ ЦИРКУ ЗЕМЛЯ ПО СОСЕДСТВУ

– Вопрос по земле поднимается в ходе каждой проверки. А их было шесть за три года, и они не выявили нарушений, – рассказывает Марчевский. – Площади, которые были закреплены за цирком в 1980 году (во время открытия, - Ред.) сегодня сантиметр за сантиметром зарегистрированы в кадастре. Ни сантиметра в сторону не ушло! Куда делась земля(которой не досчитались в «Росгосцирке»)? Мы просто одно время пользовались участком города. Город его нам дал для парковки под автобусы из области. Но город дал, город забрал. Сейчас на этом месте построен музей.

Отвечать на вопросы во время пресс-конференции Анатолий Марчевский не стал, ограничившись лишь форматом обращения. В конце своего выступления он подытожил, что отдал цирковому искусству 55 лет своей жизни, 25 лет из которых – цирку Екатеринбурга.

– Обвинения в мой адрес не имеют оснований, – говорит Марчевский. – Я готов к тому, чтобы в цирке Екатеринбурга прошла очередная проверка. Уверен, ее результаты покажут, что я и мой коллектив все эти годы работали честно, качественно и эффективно.

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