2018-11-02T13:54:58+03:00
Экономика

ВТБ увеличивает доходность по розничным депозитам до 8%

Речь идет о двух вкладах
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ повышает ставки по вкладам «Максимум» и «Максимум онлайн». Первый из них, открываемый в офисах банка, доступен клиентам по ставке 7,75% годовых, второй, оформляемый в интернет- и мобильном банке, – по 8%. Предложение действительно при условии капитализации процентов и открытии вклада на срок 1080 дней.

Также с ноября ВТБ улучшает условия акции по накопительному счету и увеличивает ставку в рамках данного продукта на 0,5 п.п. – до 8% в первый месяц размещения денежных средств. Чтобы принять участие в акции, необходимо оформить «Мультикарту» ВТБ с опцией «Сбережения», открыть новый накопительный счет и разместить на нем денежные средства любым удобным для клиента способом: в отделении банка, банкомате, интернет-банке или в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн».Предложение доступно как для новых вкладчиков, так и для действующих клиентов, размещающих дополнительные средства. Продукт является бессрочным, закрыть его можно в любой момент. Размещенные на счете средства (до 1,4 миллиона рублей) застрахованы АСВ.

- Мы всегда предлагаем нашим клиентам сберегательные продукты с максимальной доходностью. Наше новое предложение по депозитам и накопительному счету является одним из лучших на рынке и позволит получать стабильный доход на протяжении нескольких лет, - отмечает Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

Максимальные ставки по вкладам «Максимум» и «Максимум онлайн» со сроком размещения 380 дней остаются без изменений – 7,1 и 7,3% соответственно с учетом капитализации. Минимальная сумма по вкладу составляет 30 тысяч рублей, пополнение и снятие средств не предусмотрено. Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются (остаются на вкладе) по выбору вкладчика.

Более подробная информация о новых условиях промо-вкладов доступна на сайте ВТБ.

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