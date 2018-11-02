Певица «Монеточка» выпустила новую песню для фильма ужасов дочери Никита Михалкова

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-02T13:47:45+03:00

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Уральская певица «Монеточка» выпустила в свет новую песню «Не хочу ничего знать». Композиция вошла в саундтрек к дебютной работе режиссера Надежды Михалковой «Проигранное место», которая вышла в российский прокат 1 ноября. Также вчера состоялась цифровая премьера трека.

Ужастик уже идет в кинотеатрах страны. Фото: кадр из фильма

Сюжет отечественного фильма рассказывают историю о группе школьников, которые один за другим начинают погибать при загадочных обстоятельствах. Все несчастья героев начинаются с рассказа «страшилки» о неком «проигранном месте» в кинотеатре. Рейтинг нового ужастика +16.

Недавно юная певица попала в «черный список» прокуратуры Нижегородской области. Согласно официальной информации, «Монеточка» отменила свой концерт на берегу Волги «из-за болезни».

- Ребята, я задолбалась болеть. Напишите какие-нибудь хайповые упражнения, народные средства, молитвы, - гласит последняя запись певицы в ее официальной группе «ВКонтакте».

Также жительница Урала номинирована на премию «Лучший артист года» по версии MTV Россия.