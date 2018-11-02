ВТБ развивает сотрудничество с ООО «Сибнефтехимтрейд»

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-02T12:33:26+03:00

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Банк ВТБ в Тюменской области увеличил до 944 миллионов рублей кредитный лимит ООО «Сибнефтехимтрейд», одному из лидеров регионального рынка горюче-смазочных материалов в Тюменской области.

В рамках установленного лимита банк подписал с предприятием кредитное соглашение на сумму 300 миллионов рублей сроком на три года. Заемные средства будут направлены на расчеты за нефтепродукты с компанией ООО «АНПЗ-Продукт».

- Мы рады расширению сотрудничества и уверены, что финансовая поддержка банка позволит ООО «Сибнефтехимтрейд» выйти на новый этап развития и укрепить свои позиции на рынке горюче-смазочных материалов, – отметил руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

- Данные заемные средства позволят закрыть основные потребности компании в краткосрочном финансировании. Но мы надеемся на продолжение нашей работы и долгосрочного сотрудничества с ВТБ, - рассказал генеральный ди ректор ООО «Сибнефтехимтрейд» Олег Гузенко.