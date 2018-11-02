2018-11-02T12:36:18+03:00
Общество

Получила письмо от Путина и подарки: одна из долгожительниц Екатеринбурга отметила 105-летие

Анастасия Николаевна Васильева прошла войну и почти 30 лет работала учителем
Олег Галимов
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Сейчас у нашей героини 5 внуков, 10 правнуков и 2 праправнучкиСейчас у нашей героини 5 внуков, 10 правнуков и 2 праправнучки
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На этой неделе жительница Верх-Исетского района Екатеринбурга отметила 105-й день рождения. Речь идет об одной из главных долгожительниц уральской столицы Анастасии Николаевне Васильевой.

С праздником ее традиционно поздравили родные и местные чиновники, но на этот раз ветерану Великой Отечественной войны пришло письмо от президента Путина.

- Жизнь подарила Вам уникальную возможность стать свидетелем и участником событий большого периода исторического пути, пройденного нашей страной, - говорится в письме президента России. - Вы соприкоснулись с наиболее драматичными страницами ее истории. Ваша память хранит ужасы гражданской войны, трудные, горестные годы Великой Отечественной войны и созидательный труд в мирное время. В Вашей судьбе было все: и радость, и боль. Но во всех жизненных ситуациях Вы не утратили энергию своей души, сохранили любящее сердце, оптимизм и отзывчивость!

Анастасия Николаевна с дочерьми. Фото: администрация Верх-Исетского района

Анастасия Николаевна с дочерьми. Фото: администрация Верх-Исетского района

Анастасия Николаевна родилась 30 октября 1913 года в станице Кассель Нагайбакского района Челябинской области и выросла в семье учителя и домохозяйки.

В 1919 году, во время гражданской войны, семья пережила страшную трагедию. В период борьбы красных партизан с бандой атамана Дутова в дом Васильевых попал снаряд. В результате погибли сестры-гимназистки Анастасии Николаевны Мария и Елизавета и девятилетний брат Саша, а мать Ольга Сергеевна получила серьезное ранение в бедро и всю дальнейшую жизнь ходила с костылем.

В 1925 году семья Васильевых переехала в районный центр Фершампенуаз, где Анастасия окончила семилетнюю школу и работала по программе ликбеза, занимаясь ликвидацией безграмотности среди взрослого населения.

Дети Анастасии Николаевны чтут и хранят историю своей семьи. Фото: администрация Верх-Исетского района

Дети Анастасии Николаевны чтут и хранят историю своей семьи. Фото: администрация Верх-Исетского района

В 1932 году она поступила в Свердловский педагогический институт, а после окончания учебного заведения в 1937 году по распределению была направлена в Кушву. Профессию уже не меняла – проработала учителем до 1965 года. В Кушве Анастасия Николаевна вышла замуж, и в 1938 году у нее родилась дочь Галина. Вскоре семья вновь переехала в Фершампенуаз, где у нашей героини родился сын Александр и еще одна дочь – Татьяна.

Младшая дочь Анастасии Николаевны выпустила книгу о детстве своей матери. Фото: администрация Верх-Исетского района

Младшая дочь Анастасии Николаевны выпустила книгу о детстве своей матери. Фото: администрация Верх-Исетского района

Только в 1973 году Анастасия Николаевна переехала в Свердловск, где до сих пор живет с дочерьми. Сейчас у Анастасии Николаевны 5 внуков, 10 правнуков и 2 праправнучки.

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