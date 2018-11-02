2018-11-02T11:56:58+03:00
Экономика

Перевозки пассажиров на СвЖД в октябре 2018 года выросли на 0,3%

С вокзалов и станций региона отправлено 2,5 миллиона человек
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Поток пассажиров вырос по сравнению с прошлым годомПоток пассажиров вырос по сравнению с прошлым годомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В октябре 2018 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги, по оперативным данным, отправлено 2,5 миллиона пассажиров, что на 0,3% больше, чем в октябре 2017 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,9 миллиона пассажиров, в дальнем следовании – 0,6 миллиона человек.

Пассажирооборот на СвЖД в октябре 2018 года составил 729,3 миллиона пасс-км, что на 0,2% меньше аналогичного периода 2017 года.

- За десять месяцев 2018 года (январь-октябрь) с вокзалов и станций Свердловской магистрали отправлено 26 миллионов пассажиров, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 19,3 миллиона пассажиров, в дальнем следовании – 6,7 миллиона человек. Пассажирооборот на СвЖД с начала 2018 года уменьшился на 0,1% к уровню прошлого года и составил 8 миллиарда пасс-км, - рассказали в пресс-службе компании.

Пассажиры предпочитают железнодорожный транспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажиры предпочитают железнодорожный транспортФото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре 2018 года на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, перевезено 101,5 миллиона пассажиров, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 93,1 миллиона пассажиров, в дальнем следовании – 8,4 миллиона человек. Пассажирооборот в октябре 2018 года составил 9,6 миллиарда пасс-км, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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