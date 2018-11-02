Шура «Би-2»: «На наше оборудование можно купить квартиру в Екатеринбурге, да не одну»

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-02T11:29:38+03:00

Лидер популярной рок-группы рассказал «Комсомолке» о своем отношении к алкоголю и, почему он не согласен с воспитательницей, отсидевшей за репост.

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В Екатеринбурге особенно любят группу «Би-2». Билеты на их концерты разлетаются словно горячие пирожки. Недаром команда уже в третий раз за год будет выступать в уральской столице. Накануне «Комсомолка» позвонила одному из основателей коллектива – Шуре, чтобы расспросить о ближайшем концерте и дружбе с коллегами…

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ С ЗЕМФИРОЙ - СЕКРЕТ

- Александр, когда вы выступали летом в Екатеринбурге на фестивале «Маяк» шел сильный дождь. Земфира и остальные музыканты прятались под навесом, а вы нет. Мокли со всеми. Это чтобы быть ближе к народу? Не простудились?

- (Cмеется) Вы знаете, у нас просто беспроводное оборудование. Нет, не простудились. Кстати, на «Маяке» нам очень понравился состав артистов - Земфира, Дельфин, Сергей Бобунец, «Сплин». Когда только поступило предложение от организаторов, мы сразу же согласились участвовать. С Земфирой и Бобунцом мы пообщались, а с Дельфином, к сожалению, незнакомы. Со всеми говорили чуть-чуть. А о чем говорили это секрет (улыбается).

Фото: Катерина ЗОТОВА

- Фестиваль проходил в парке имени Маяковского. В русском роке сейчас часто обращаются к творчеству поэта: «Сплин» исполняет песню «К Лиличке», Глеб Самойлов спел песню «Послушайте» на стихи Маяковского. Может и «Би-2» пора?

- Это вряд ли. Потому что, если говорить о поэзии Серебряного века, мне близки Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Блок. Но переделывать их стихи в песни, планов нет. Мне просто нравится творчество этих поэтов.

- В туре вы возите колоссальное число оборудования: 24 фуры техники, 444 колонки, и 350 экранов. Сколько это все стоит?

- Так много аппаратуры мы использовали лишь на концерте в СК «Олимпийский» в Москве. А по стране в туре с оркестром ездят четыре фуры со звуком, светом, сценой и декорациями. Все это оборудование очень дорого стоит. Квартиру в Екатеринбурге можно купить и не одну.

- Ваш саундтрек звучит в короткометражке свердловского режиссера «Интервью» (В картине девушка встречается с отцом, которого никогда раньше не видела, под видом журналиста – Прим. Ред.). Вы сами фильм смотрели?

- Конечно, мы с Левой посмотрели этот фильм. В нем в главной роли играет наш хороший друг Леша Серебряков. Картина очень достойная, поэтому мы без колебаний отдали нашу песню. Но лично я с такими ситуациями в жизни не сталкивался. Даже не знаю, чтобы стал спрашивать у своего отца под видом журналиста.

- У вас есть песня «Виски». Можете поделиться своим отношением к алкоголю? И как часто приходится пить в туре. Наверняка, то одни хотят угостить, то другие…

- Пью я умеренно. А песня, как вы понимаете, ироничная.

АРТИСТОВ ВИНИТЬ НЕЛЬЗЯ

- Песня «Пора возвращаться домой» написана дуэтом с Оксимироном. Наверное, вы слышали, что один из его клипов стал частью скандала (в клипе «Последний звонок» есть сцены массового расстрела школьников – Ред.). Нашлись люди, которые обвинили рэпера в том, что его творчество оказывает негативное влияние на школьников. В частности речь идет о трагедии в Керчи. Другие же утверждают, что в кризисе находится вся школьная система в России. Что думаете вы?

- Артист ни в коем случае не виноват! Безусловно, виновата школьная система и проблемы в семье. Артист, – это последняя инстанция, к кому надо обращаться. Проще всего обвинить артиста и запретить что-то, прежде чем разобраться, что происходит на самом деле.

- Если бы люди сдавали ЕГЭ на знание жизни, то, как думаете, сколько бы баллов набрали бы вы?

- Даже не знаю. Вопрос интересный, но очень сложный….

- В песне «Летчик» с нового альбома есть строчка: «Все апостолы уходят на рекламу». Это насмешка над сверхпотребительским миром, в котором мы живем?

Фото: Сергей ДУРНОГЛАЗОВ

- Отчасти да. Это насмешка, даже скорее ирония над этим миром или сарказм.

- На своем первом шоу в 1989 году «Би-2» выходила на сцену с надувными самолетами. А с чем выходят сейчас?

- Если вы посмотрите нашу программу с оркестром, то увидите там достаточно много декораций. Которые логично встраиваются в концепцию программы.

- Сейчас в русском роке появилась новая тенденция – часть музыкантов пытаются обращаться к теме рок - спектаклей. Группа «Би-2» выйдет на тот же путь?

- Нет. Я терпеть не могу рок - оперы и мюзиклы, поэтому это вряд ли. Мне с детства не нравится этот жанр.

- Большая часть российских рок - групп, добившихся успеха в 90 – е и «нулевые годы» сейчас уходят с больших площадок выступать в клубах и площадках поменьше. Но группа «Би-2» до сих пор стоит особняком: у вас постоянные аншлаги. Как вы думаете, почему так вышло?

- Об этом лучше спросить у наших поклонников и зрителей, потому что без них бы ничего не произошло. Все то, что у нас в душе совпало с тем, что у них. Огромное спасибо им.

Би-2 в Екатеринбурге, 2 ноября

ДИВС, ул. Олимпийская набережная, 3, начало: 20:00