2018-11-02T10:22:34+03:00
Экономика

Корпорация ВСМПО-АВИСМА приняла участие в выставке «Химия-2018»

Специалисты компании провели ряд ключевых встреч с партнерами
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Фото: пресс-служба Корпорации ВСМПО-АВИСМАФото: пресс-служба Корпорации ВСМПО-АВИСМА
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Корпорация ВСМПО-АВИСМА приняла участие в выставке «Химия-2018», которая прошла в Москве с 29 октября по 1 ноября.

21-я международная выставка химической промышленности и науки развернула свои павильоны в Экспоцентре на площади более 24 тысяч квадратных метров. На них продемонстрировали свои достижения более 400 компаний из 23 стран мира, а посетило выставку более 16 тысяч человек из 56 стран.

Фото: пресс-служба Корпорации ВСМПО-АВИСМА

Фото: пресс-служба Корпорации ВСМПО-АВИСМА

На стенде Корпорации ВСМПО-АВИСМА был представлен широкий спектр титановой продукции – плоского проката в виде фольги, ленты, листов и плит разной толщины, цельнотянутых и сварных труб, катаных и кованых прутков, фланцев, образцов фитингов, титановых сфер и многого другого. Венчает выставку титановый лебедь – символ высоких достижений салдинских металлургов.

В первые дни выставки сотрудники службы маркетинга ВСМПО провели ряд рабочих встреч, в том числе и с представителями Уралкалия, Уралхима, Фосагро.

Фото: пресс-служба Корпорации ВСМПО-АВИСМА

Фото: пресс-служба Корпорации ВСМПО-АВИСМА

Напомним, «Химия» проводится в Москве с 1965 года и зарекомендовала себя как одна из наиболее престижных выставок в своей отрасли. Её тематика охватывает все области химического комплекса, тем самым представляя полную картину современных достижений химической науки, которые применяются в различных отраслях промышленности.

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