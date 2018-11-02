2018-11-02T10:12:07+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг поставит Почте России более 100 новых вагонов

Стоимость техники – 3,7 миллиарда рублей
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ Лизинг до конца года передаст Почте России 107 багажно-почтовых вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. Новая железнодорожная техника поставляется по трехстороннему договору, заключенному между ВТБ Лизинг, Почтой России и ОАО «ТВЗ» на условиях финансовой аренды. По итогам открытого аукциона стоимость вагонов составила порядка 3,7 миллиарда рублей, включая лизинговые платежи. Договор заключен сроком на 7 лет.

Новые вагоны будут эксплуатироваться в скорых и пассажирских поездах, а также в составе почтового поезда Москва-Владивосток. Они оснащены системой мониторинга, позволяющей отслеживать их техническое состояние в режиме реального времени. Срок службы новых багажно-почтовых вагонов составляет 40 лет, они обладают увеличенным объемом грузового отсека и межремонтным интервалом. Часть вагонов оборудована устройством понижения высоты автосцепки и возможностью подкатки тележек колеи 1435 мм вместо стандартных для России 1520 мм.

- Почтовая связь имеет важное социальное значение и является одним из ключевых элементов национальной инфраструктуры. Финансируя проект по обновлению парка почтового-багажных вагонов, наша компания способствует повышению качества услуг, которыми пользуются миллионы жителей нашей страны, - рассказал генеральный ди ректор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

- Мы постепенно замещаем подвижной состав, достигший предельного срока службы, новыми единицами техники, чтобы обеспечить своевременную и качественную доставку сотен миллионов отправлений. В том числе поэтому новые вагоны вводятся в эксплуатацию в преддверии пикового периода, связанного с новогодними праздниками, - отметил исполняющий обязанности заместителя генерального ди ректора Почты России по логистике Игорь Чебунин.

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