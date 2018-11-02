2018-11-02T09:01:19+03:00
Общество

Полиция не стала заводить уголовное дело на девушек, уронивших картину Сальвадора Дали на Урале

Они не нашли в их действиях состава преступления
Данил СВЕЧКОВ
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После падения поврежденную картину убрали с выставки. Фото: instagram.com/glavny_prospekt/После падения поврежденную картину убрали с выставки. Фото: instagram.com/glavny_prospekt/
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Дело об упавшем Дали закрыто. А если точнее, то подошла к финалу история с картиной великого художника-сюрреалиста, которую в прошлую субботу на выставке в Екатеринбурге уронили две девушки, пожелавшие с нею сфотографироваться. У картины тогда не только рамка треснула, но и полотно повредилось. Сразу после ЧП девушки испугались и убежали. Но полиция вскоре их нашла.

- В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлены личности девушек, причастных к данному инциденту, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Они рассказали, что приехали на выставку из Челябинска. Во время экскурсии одна из них решила сделать фото на фоне одной из картин. При этом посетительница случайно задела конструкцию, на которой размещалась картина, что привело к падению данной конструкции. В результате этого картина получила повреждение.

Тем не менее наказывать девушек не будут, по крайней мере уголовного дела против них возбуждать не стали.

- Полицией принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях посетительницы состава преступления, - добавили в ведомстве.

Вопрос о том, будет ли требовать от девушек возмещения ущерба частный коллекционер, которому принадлежит картины, пока остается открытым.

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