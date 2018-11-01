Энергоснабжение Екатеринбурга под надёжной защитой
МЭС Урала продемонстрировали реконструкцию подстанции 500 кВ «Южная», питающую электричеством большую часть Екатеринбурга. Мощность энергообъекта составляет 1502 МВА.
Фото: пресс-служба МЭС Урала
Мероприятие организовали специально для журналистов региона. Как рассказали специалисты компании, реконструкции, капитальные и средние ремонты проводятся на объекте почти непрерывно. Сегодня на «Южной» меняют воздушный выключатель 500 кВ на элегазовый. Это сократит издержки на эксплуатацию систем воздухоснабжения и значительно повысит надёжность работы подстанции. О проводимых работах упоминал и директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Свердловское ПМЭС Валерий Мацкевич в эфире радиомарафона, посвящённого Дню ЖКХ. А теперь представители связей с общественностью увидели воочию.
Фото: пресс-служба МЭС Урала
Начальник подстанции Юрий Гордов показал открытое распределительное устройство, щит управления, системы защиты и автоматики, силовое и коммутационное оборудование. Никаких сомнений в энергонадёжности для Екатеринбурга у журналистов после такой экскурсии не осталось. Только гордость за ответственный и непрерывный труд энергетиков.