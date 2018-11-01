«Прямо на день рождения!»: прокуратура вернула следователям дело барда Новикова по «Бухте Квинс»

СЕГОДНЯ 15:06 2018-11-01T15:09:04+03:00

Его и сообщника обвиняют в хищении 54 миллионов рублей

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Прокуратура Свердловской области снова вернула уголовное дело в отношении барда Александра Новикова и его бизнес-партнера, бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Их обвиняют в хищении денег 65 пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс», который недавно отстроили на окраине Екатеринбурга.

- Из хороших событий, - написал бард в Facebook. - Прокуратура повторно вернула состряпанное дело по «Бухте Квинс» обратно. Прямо на день рождения! Подарком это не считаю, но торжеством закона — вполне. Все это «дело» - такое же позорище, как и решение Останкинского суда.

Строительство кооператива началось еще в 2010 году, но спустя два года стройка была заморожена. Работы возобновились лишь в 2015, тогда же и было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Следствие считает, что Новиков, Шилиманов и их помощница Лариса Ассонова похитили деньги 54 миллиона рублей, вложенных пайщиками. Ассонова согласилась сотрудничать со следствием и уже понесла наказание, суд назначил ей 4 года лишения свободы.

Следователи уже направляли материалы по Новикову и Шилиманову в прокуратуру, но тогда надзорное ведомство отказалось утверждать обвинительное заключение сославшись на низкое качество проведенного следствия. 22 октября дело вновь передали для направления в суд.

Накануне Новиков отметил 65-летие. Также он получил отказ от Останкинского суда в удовлетворении иска к Первому каналу, с которого шансонье требовал миллион евро за «оскорбления» в эфире программы «Пусть говорят».

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