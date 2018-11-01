2018-11-01T15:08:58+03:00
Экономика

ВТБ и ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве

Пилотные сделки проведут в 2019 году
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Банк ВТБ и АО «ДОМ.РФ» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках запуска механизма гарантирования по целевым кредитам застройщикам.

ВТБ выступит партнером АО «ДОМ.РФ» при разработке программы стимулирования кредитования предприятий строительной отрасли, которая предусматривает обеспечение целевых кредитов застройщикам поручительством единого института развития в жилищной сфере. Первые пилотные сделки по выдаче в рамках программы планируются в первом полугодии 2019 года.

- Соглашение между ВТБ и ДОМ.РФ призвано способствовать формированию эффективного механизма государственной поддержки девелоперов, который позволит снизить и риски кредиторов, и при этом будет удобным инструментом для застройщиков. Мы надеемся, что совместная работа с ДОМ.РФ позволит создать именно такой работоспособный механизм, - отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

- В рабочую группу по запуску механизма гарантирования кредитов застройщикам входят банки, на долю которых приходится более 50% кредитования жилищного строительства. Сотрудничество в рамках реализации механизма с одним из лидеров рынка – банком ВТБ – лишний раз подчеркивает заинтересованность банковской системы в целом увеличивать объем финансирования застройщиков. Ожидаемый спрос на гарантирование на горизонте 2019-2021 гг., по нашим оценкам, превышает 2 триллиона рублей, и своевременное масштабирование механизма позволит успешно осуществить переход к новой модели финансирования отрасли, – отметил заместитель генерального ди ректора ДОМ.РФ Артем Федорко.

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