«Виновата школа и семья»: Шура из «Би-2» заступился за удаленный клип Оксимирона

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-01T15:47:52+03:00

Шура из Би-2 (слева) заступился за своего коллегу по цеху Фото: Алексей БУЛАТОВ

Видео на песню «Последний звонок» заблокировали после жалоб Евгении Чудновец из Екатеринбурга

Изменить размер текста: A A

Музыкант группы «Би-2» Шура, записавший песню «Пора возвращаться домой» с Оксимироном, рассказал «КП» о своей позиции по запрет клипа популярного рэпера.

Один из основателей коллектива заявил, что артиста нельзя винить в провоцировании подобных трагедий.

- Конечно же, артист ни в коем случае тут не виноват. Безусловно, виновата школьная система и проблемы в семье. Артист – это последняя инстанция, к кому надо обращаться. Проще всего обвинить известного человека и запретить что-то, прежде чем разобраться, что происходит на самом деле, - поделился Шура в беседе с журналистом «Комсомолки».

Напомним, что автора лучшего рэп-альбома 2015 года обвинили в том, что видео и текст на песню «Последний звонок», записанной еще в 2009 году, получили реальное воплощение в стрельбе в керченской школе.

Композиция рэпера напомнила Чудновец сюжет трагедии в Керчи. Фото: кадр из клипа

Две недели назад 18-летний студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел на пары с ружьем и бомбами. После он расстрелял своих сокурсников и других учащихся, а также преподавателей. Трагедия унесла жизни 21 человека, более 40 получили ранения. Сам керченский стрелок свел счеты с жизнью.

После инцидента екатеринбургская воспитательница Евгения Чудновец обнаружила в сети клип «Последний звонок» на одноименную песню рэпера Оксимирона. В тексте песни лирический герой изливает душу, считая, что все его одноклассники живут неправильно: все потому что они собирались группой и издевались над ним. У учителей юноша не находил понимания, а красивая девушка из школы, за которой он пытался ухаживать, рвала его письма. В конце концов, устав от унижений парень решает действовать радикально: находит автомат Калашникова и решает наказать всех обидчиков при помощи оружия.

Евгения Чудновец определяет, что может транслироваться в интернете, а что нет. Фото: личная страница екатеринбургской общественницы в Facebook

В фанатском клипе демонстрировались фрагменты из эстонского фильма «Класс».

Несмотря на то, что песня вышла в далеком 2009 году и то, что исполнитель не снимал клип, экс-осужденная за репост возмутилась и пожаловалась в Роскомнадзор. В итоге надзорное ведомство заблокировало клип на YouTube.

Сама Чудновец заявила, что надеялась на подобную реакцию ведомства.

- Я всегда верила в людей на местах. После трагедии керчиподобные ролики опасно публиковать, - отмечала Чудновец в разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

Сам Оксимирон пока никак не прокомментировал нападки и блокировку своего клипа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осужденная за репост Чудновец добилась блокировки клипа на песню Oxxxymiron (Подробнее)

Осужденная за репост воспитательница из Екатеринбурга обвинила рэпера Oxxxymiron в керченской бойне (Подробнее)

Где керченский стрелок Влад Росляков собирал бомбы (Подробнее)

Еще больше материалов по теме: «ВЗРЫВ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ 17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА»