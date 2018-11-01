Александр Емельяненко проведет в Екатеринбурге бой с бразильцем Франсимаром Баррозу

СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-01T10:56:43+03:00

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15 декабря в рамках турнира RCC5: Russian Cagefighting Championship российский боец Александр Емельяненко встретится с бразильцем Франсимаром Баррозу. Для россиянина этот бой станет третьим под эгидой уральского промоушена. На данный момент Александр занимает 26 строчку и седьмую - в российском рейтингах тяжеловесов.

Емельяненко считает, что уже давно восстановился после боя с Джонсоном и уже начал подготовку к предстоящему поединку:

- После последнего боя давно восстановился, вошел в тренировочный процесс, - рассказал российский боец. - Очень много внимания уделяю укреплению ног и устойчивости. Все мои соперники понимают, что вести бой в стойке против меня бесполезно. Единственный их шанс - это перевод в партер, лечь сверху и создавать видимость активности. Поэтому я работаю над проходами в ноги и борьбой.

Судя по социальным сетям, Александр каждый день тренируется. Фото: пресс-служба RCC

Баррозу выступал в UFC с 2013 по 2018 год, провел там девять боев, четыре из которых выиграл, а один бой был признан ничейным. Кроме того, в этом году бразилец провел три поединка в третьей по значимости лиги США PFL. Несмотря на то, что он уже встречался с российским бойцами, поединок с Емельяненко станет для него первым в России.

- За последнее время мне поступило много предложений от разных промоушенов, но я их отклонил и выбрал RCC. Сейчас смотрю бои, вижу слабые и сильные стороны Баррозу. Но пока все еще идет детальное изучение, поэтому о плане бой говорить рано, - добавил Александр.

Турнир пройдет 15 декабря в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Уже известно, что в рамках вечера также свои поединки проведут Иван Штырков и экс-чемпион Bellator, победитель гран-при M-1 Global Александр Шлеменко.