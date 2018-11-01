2018-11-01T09:05:20+03:00
Экономика

Сайт VTB.ru занял лидирующие позиции в SEO-рейтинге банковской отрасли

В трех категориях
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Сайт ВТБ стал вторым среди всех банков в сводном независимом рейтинге SEO-агентства «Ашманов и партнеры», а также опередил конкурентов в категориях «Потребительские кредиты», «Автокредиты» и «Рефинансирование ипотеки».

Эксперты ведущего SEO-агентства оценивали видимость банковских сайтов в топ-50 строчек поисковой выдачи по ключевым запросам. При составлении рейтинга анализировались данные пяти крупнейших поисковых систем. При этом запросы с названием бренда в расчетах не учитывались, поэтому известность компании не влияла на место в рейтинге.

После запуска в январе текущего года нового сайта ВТБ на одной из самых современных платформ Sitecore скорость и производительность работы ресурса значительно выросли. Навигация стала проще, были переработаны продуктовые и сервисные функции, оптимизированы клиентские пути. В результате по итогам девяти месяцев органический трафик увеличился более чем на 25%, а общая посещаемость сайта – до 8,7 миллиона человек в месяц. Доля интернет-канала в продажах розничных продуктов выросла в два раза по сравнению с прошлым годом.

- 2017 год мы заканчивали с тремя разными сайтами банков Группы ВТБ. Объединение трех интернет-площадок в одну всегда несет высокие риски потери аудитории, но нам удалось качественно запустить сайт объединенного банка и сразу занять высокие позиции в поисковых системах, а значит, сохранить динамику роста трафика и продаж. Высокие показатели видимости сайта позволяют нам увеличивать количество привлеченных в банк новых клиентов через интернет-канал, что является одной из важнейших задач стратегии розничного бизнеса ВТБ, - рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Иван Пятков.

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