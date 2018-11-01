«Состряпал костюм из подручных средств»: уральский космонавт отметил Хэллоуин на борту МКС

СЕГОДНЯ 07:52 2018-11-01T07:54:34+03:00

Несмотря на традиции праздника, образ Сергея Прокопьева выглядел очень мирно - он перевоплотился в Элвиса Пресли

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Минувшей ночью тысячи уральцев отмечали современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии - Хэллоуин.

Фото: группа Сергея Прокопьева во "Вконтакте"

Уральцы мастерили фонари из тыкв, вырезая на них зловещие рожицы, и наряжались в костюмы ведьм, скелетов, зомби и прочих страшилищ.

Фото: группа Сергея Прокопьева во "Вконтакте"

Не стал исключением и екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. День всех святых он вместе с коллегами отметил прямо на борту МКС. Правда, несмотря на традиции праздника, образ Сергея выглядел очень даже мирно - он перевоплотился в «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли.

Фото: группа Сергея Прокопьева во "Вконтакте"

- Хеллоуин не наш праздник, но экипаж надо было поддержать. За 15 минут состряпал костюм из подручных средств. Я старался не выделяться! - поделился космонавт. - Зато получили массу хороших эмоций и заряд настроения на неделю вперёд.

Сергей Прокоптев отправился в полет в июне, в общей сложности его экспедиция займет около полугода. Перед стартом екатеринбуржец завел блог, где рассказывает о самых увлекательных событиях на МКС. А недавно астронавт записал небольшое интервью, в котором ответил на самые часто задаваемые вопросы подписчиков.