2018-10-31T17:04:23+03:00
Происшествия

Пострадавших в Керчи студентов пригласили на реабилитацию в Екатеринбург

Ожидается, что они прилетят на Урал в начале декабря
Олег Галимов
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Их может принять колледж в Верхней ПышмеИх может принять колледж в Верхней Пышме
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Студенты керченского политихнеческого колледжа могут приехать на реабилитацию в Екатеринбург. Инициатором такого предложения выступило правительство Свердловской области.

- Да, такое предложение поступало, - рассказали в отделе кадров учебного заведения. – Но сказать с полной уверенностью, что поездка на Урал состоится пока нельзя.

Ожидается, что студентов из Керчи примет колледж металлургического профиля в Верхней Пышме. В нем есть бассейн, каток, а рядом музей военной техники. Также молодые люди смогут поехать в Екатеринбург на экскурсию.

17 октября студент керченского колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство и в упор расстрелял два десятка человек. После этого зверства убийца покончил с собой в библиотеке.

Тело Рослякова после бойни. Фото: очевидцы

Тело Рослякова после бойни. Фото: очевидцы

Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Теракт», но после переквалифицировали его на статью «Убийство».

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