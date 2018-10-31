2018-10-31T17:04:23+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Управление Инвестициями внедряет систему мониторинга и анализа торгов на фондовом рынке

Это позволит организовать допконтроль за сделками на фондовом рынке
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ Капитал Управление Инвестициями внедряет в работу систему Check4Trick, предназначенную для совершенствования мониторинга и анализа торгов на фондовом рынке. С ее помощью управляющая компания теперь может осуществлять дополнительный контроль над проведением сделок на фондовом рынке.

Внедряемое приложение позволяет обрабатывать большие массивы данных в режиме реального времени, сравнивать совершенные сделки и выставленные ордера с данными Московской биржи. Это помогает выявлять операции, имеющие признаки нестандартных, и проводить их дальнейший анализ.

Специалисты ВТБ Капитал Управление Инвестициями помогли разработчикам компании «Форексис» создать уникальную версию системы Check4Trick, предназначенную для внедрения в конкретные торговые процессы компании. Собственная технология отражает требования управляющей компании к эффективному интерфейсу, а также содержит специально разработанный набор отчетов с удобной графической визуализацией результатов анализа. Перед внедрением новая версия прошла строгое тестирование ВТБ Капитал Управление Инвестициями.

- ВТБ Капитал Управление Инвестициями является №1 по размеру активов среди крупнейших российских управляющих компаний. Это накладывает на нас большую ответственность перед клиентами – соответствовать самым строгим критериям надежности и прозрачности. Мы уделяем особенное внимание добросовестности рыночных практик, в том числе противодействию манипулированию рынком. Внедрение специальной системы мониторинга и контроля позволит нам не только подтверждать эффективность процессов регулятору, но и обеспечивать дополнительную уверенность нашим клиентам, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный ди ректор, председатель Совета ди ректоров ВТБ Капитал Управление активами.

Компания «Форексис», разработчик системы Check4Trick, была выбрана в рамках конкурсного отбора, благодаря своим широким техническим возможностям, а также наличием опыта работы с Московской биржей по аналогичным задачам.

Внедрение системы дополнительного контроля вызвано соблюдением требований федерального закона 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

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