2018-10-31T11:25:40+03:00
Происшествия

«Вся страна понимает, что это абсурд»: фитнес-тренеру, обвиняемому в педофилии, запросили 12,5 лет колонии строгого режима

Сегодня в суде прошли предварительные прения
Олег Галимов
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У Алексея есть жена и маленький сын. Фото: соцсетиУ Алексея есть жена и маленький сын. Фото: соцсети
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Сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга прошли прения сторон по делу фитнес-тренера Алексея Сушко, которого обвиняют в педофилии. Гособвинитель запросил для него 12,5 лет колонии строгого режима.

- Вся страна понимает, что это абсурд, - заявила «КП-Екатеринбург» жена Алексея Ольга. – Прокурор ведет себя так, будто ей позволено ломать жизни людей. Позиция следствия ничем не обоснована! Экспертиза не нашла на вещах моего мужа ни крови, ни спермы.

Кадр с того самого момента, когда Алексей сидел на диване с девочкой Фото: Архив "КП"

Кадр с того самого момента, когда Алексей сидел на диване с девочкойФото: Архив "КП"

Алексея обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Причиной для его задержания стал инцидент годовалой давности, который произошел в холле фитнес-клуба, где работает тренер. В перерыве между занятий он сидел на диване вместе с 7-летней девочкой.

Ребенок заявил родителям, что видел «как дядя себя трогает». Следователи уверены, что Алексей умышленно мастурбировал в присутствии школьницы. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения, вероятно, именно они сыграли ключевую роль в позиции следствия.

На следующей неделе тренер выступит в суде с последним словом, а 8 ноября будет объявлен приговор. У Алексея есть жена и маленький сын.

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