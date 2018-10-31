Корпорация ВСМПО-АВИСМА приняла участие в праздновании 100-летия комсомола

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-31T11:03:56+03:00

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В честь 100-летнего юбилея ВЛКСМ Корпорация ВСМПО-АВИСМА организовала несколько памятных мероприятий.

Так, например, в музее ВСМПО была оформлена выставка фотографий и документов, имеющих отношение к деятельности комсомольской организации предприятия.

Фото: пресс-служба Корпорация ВСМПО-АВИСМА

Общественная молодёжная организация Корпорации провела интеллектуальную игру «Назад в комсомол», участие в которой наряду с нынешними молодыми сотрудниками компании приняли и ветераны ВСМПО – бывшие комсорги цехов и руководители заводского комитета ВЛКСМ.

Фото: пресс-служба Корпорация ВСМПО-АВИСМА

Кульминацией юбилейных торжеств стал праздник, собравший во Дворце культуры имени Агаркова более пятисот комсомольских лидеров, в разные годы возглавлявших первичные комсомольские организации Верхней и Нижней Салды, заводской комитет комсомола и горком ВЛКСМ. Всем приглашённым на вечер встречи комсомольских поколений была презентована книга «По зову сердца». Издание этого сборника фото иллюстрированных очерков об истории Верхнесалдинского комсомола было оплачено Корпорацией ВСМПО-АВИСМА, направившей на печать тиража в пятьсот экземпляров более 700 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Корпорация ВСМПО-АВИСМА