«Это как вегетарианство, но со вкусом диджитал»: горожане рассказали о необычных ТВ-пристрастиях

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-31T10:17:50+03:00

За связь Кристина платит 650 рублей в месяц, а интернетом пользуется с любых устройств. Фото: пресс-служба компании

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Поколение Instagram и Yandex мир воспринимает несколько иначе. И даже телевизор смотрит через модные приложения и гаджеты.

— Я называю это диджитал-вегетарианство. Потребляю лишь тот контент, который интересен мне, а не навязан сверху. То есть я смотрю сериалы, видеообзоры, но делаю это в удобное для меня время и с помощью иных гаджетов, — рассказывает екатеринбурженка Кристина.

Девушка уже много лет не смотрит обычный телевизор. Хотя без новых сериалов свою жизнь не представляет. Помогает ей в этом ТВ-онлайн, которое, хоть и придерживается стандартной телевизионной сетки, всё же сильно от нее отличается.

— ТВ-онлайн я смотрю с планшета или телефона, даже в трамвае по дороге на работу. Могу перематывать, записывать или ставить на паузу, когда мне надо, — говорит Кристина.

За связь Кристина платит всего 650 рублей в месяц. И интернетом пользуется с любых устройств — будь это домашний планшет или мобильный телефон. Плюс 200 минут на сотовую связь, 50 SMS, антивирус Kaspersky Internet на два устройства, дополнительные 5 Гб на Яндекс.Диске. Тариф, про который рассказывает девушка, предоставляет ей компания «Ростелеком».

Фото: пресс-служба компании

Её коллега Елена тоже придерживается телевизионной диеты. Но в отличие от Кристины фанатеет от качественных фильмов.

— Люблю провести вечер в компании с хорошей комедией, — рассказывает она.

С одним исключением — девушка не тратит время на поиск и скачивание фильмов. В её пакетном предложении от «Ростелекома» есть подписка на фильмы, телесериалы и мультфильмы.

Диаметрально противоположных взглядов на ТВ-контент придерживается Максим Ветров. Для него телевизор — проводник в мир онлайн-игр.

— Подключая интернет «Ростелеком» с тарифом «Игровой», пользователи получают преимущества в играх World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface. Каждый день в любимой игре вас ждет эксклюзивный комплект игровых опций, — говорят представители оператора.

Для тех, кто придерживается классических взглядов на просмотр телевидения, базовый пакет телеканалов в «Ростелекоме» обойдется всего в 320 рублей.