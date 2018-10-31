Эффект от инициатив металлургов ВИЗ-Стали превысил 65 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-31T10:05:34+03:00

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Работники ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) в 2018 году подали 200 инициатив для повышения эффективности производственных процессов. 23% – на оптимизацию времени технологических операций, 17% – на уменьшение внеплановых простоев. Экономический эффект от внедрения инициатив составил около 65 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Инициативы – один из инструментов Производственной системы НЛМК, которая действует на ВИЗ-Стали с 2013 года. Каждый работник может разработать предложение по оптимизации работы агрегатов, снижению энергозатрат, повышению качества продукции, улучшению условий труда и получить вознаграждение.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

В разработке инициатив участвуют сотрудники всех подразделений. В числе наиболее активных – работники энергетического управления, которые в этом году внесли 70 предложений. Рекордсменом среди них стал работник энергетического управления Антон Подчиненов, который разработал 8 инициатив, направленных на сокращение потребления энергоресурсов, уменьшение трудозатрат при выполнении технологических операций и улучшение условий труда при обслуживании установки для производства технических газов.